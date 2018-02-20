К 2027 году объем привлеченных инвестиций превысит 7,5 млрд рублей.

В Нижнекамске, при получении статуса ТОСЭР, к 2027 году создадут 3 тыс. рабочих мест и привлекут более 7,5 млрд рублей. Об этом на итоговом заседании Совета Нижнекамского района РТ заявил глава района и мэр Нижнекамска Айдар Метшин, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу президента РТ. В настоящее время в промышленном парке «Нижнекамск» поданы заявки от 7 потенциальных инвесторов. А в индустриальном парке «Пионер» первый резидент предприятие «Камасталь», принадлежащее китайцам.

Итоги 2017 года: Нижнекамский район на 3-м месте рейтинге социально-экономического развития МО РТ. А вот по объему привлечения инвестиций в основной капитал нижнекамцы вторые в республике. Всего на предприятия района приходится 21% от общего объема продукции РТ.