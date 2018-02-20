Еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов прошли в Европе в среду. В Харькове на стадионе «Металлист» донецкий «Шахтер» принимал «Рому» и победил - 2:1.

«Римские волки» открыли счет на 41-й минуте с передачи Эдвина Джеко точным ударом отметился Дженгиз Ундер - 0:1. Однако «горняки» на 52-й и 71-й минутах переломили ход игры - два мяча забил Факундо Феррейра, и теперь в ответном матче в Риме 14 марта «Шахтер» будет играть совсем с другим настроением.

А «Севилья» дома принимала «МЮ» - англичане еще после жеребьевки считались фаворитами в этой паре, продолжают оставаться ими и после матча в Испании, или перед домашним матчем 13 марта.

Хозяева очень старались, но команда из Манчестера, даже играя не первым составом, все же добилась приемлемой для себе ничьей.