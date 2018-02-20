В соответствии с регламентом Инспекции Госстройнадзора рассмотрение заявки и выдача ЗОС составляет не менее четырех дней.

Дом № 12-4 в «Салават Купере» получит заключение о соответствии объекта правилам и нормам технических регламентов, СНиПов и проектной документации (ЗОС). Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Соответствующую заявку на выдачу ЗОС технический заказчик строительства ООО «Ак Барс Инжиниринг» по согласованию с инвестором-застройщиком ГЖФ при Президенте РТ подал 20 февраля.

В соответствии с регламентом Инспекции Госстройнадзора рассмотрение заявки и выдача ЗОС составляет не менее четырех дней.

Дом № 12-4 станет восемнадцатым по счету домом первой очереди, в которым отпразднуют новоселье татарстанцы. Первая очередь «Салават Купере» (10-й, 11-й, 12-й, 13-й квартал) состоит из 22 домов на 6 тыс. 426 квартир. Также в «Салават Купере» строится вторая очередь (7-й, 8-й квартал), которая состоит из 10 домов на 2 тыс. 924 квартиры.