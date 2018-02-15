Овен

Вам удастся успешно и в срок решить все финансовые вопросы, получится и вернуть долг, если он у вас имеется. Усилится интуиция, дар предвидения. Не исключен и вещий сон. Вы сможете предпринять нужные меры для профилактики простудных заболеваний.

Телец

Все контакты - дружеские, деловые, семейные - на этой неделе будут только успешными. Кое-кто возьмет на себя часть вашей нагрузки, причем сделает это добровольно и с весьма положительным результатом. Планы супругов на предстоящий отпуск совпадут.

Близнецы

Больше занимайтесь практическими вопросами, сведя общение с окружением к минимуму. Несмотря на напряженную ситуацию на работе, вам удастся выполнить все свои обязанности. Самочувствие не вызывает опасений, возможное недомогание пройдет быстро.

Рак

Главной вашей заботой на этой неделе станет самочувствие, а также профилактика простудных заболеваний. И вам удастся успешно с этим справиться. Поэтому ничто не помешает начать длительное и перспективное знакомство с интересным человеком из дальнего окружения.

Лев

Эта неделя - удачное время для крупных покупок и обустройства жилища: у вас сейчас достаточно для этого средств. У семейных пар наблюдается взрыв нежных чувств. А вот у влюбленных не исключено обострение ревности без всякой на то причины.

Дева

Вас охватит желание новых впечатлений, вам интереснее будет в непривычной среде общения. Необходимость выполнять каждодневные поручения и обязанности по дому вас тяготят и раздражают. Поэтому не исключено обострение отношений с домашними.

Весы

Успешно решение проблем, связанных с материальным благополучием и семьи, и вашим лично. Не будьте слишком откровенны с новым знакомым - не исключен банальный обман с его стороны. А это обстоятельство спровоцирует снижение вашей самооценки.

Скорпион

Ваши усилия по реализации ближайших планов и задумок будут продуктивными. Большую роль в этом сыграют советы и поддержка коллег или друзей. Но решающим все же станет ваш продуманный поступок. Спонтанные покупки значительно опустошат ваш кошелек.

Стрелец

Все дела следует выполнять не спеша и только самостоятельно. Первые успехи будут способствовать повышению вашей самооценки и отличному настроению. Сейчас вы в отличной физической форме и можете начинать курс усиленной физической нагрузки.

Козерог

Только при помощи окружающих вам удастся чего-то добиться на этой неделе. Одиночество противопоказано и во время отдыха в конце недели. Будьте в общем потоке событий, но не верьте слепо всему, что вам говорят, в противном случае не исключен обман.

Водолей

Важно на этой неделе сохранить позитивный настрой во всем, поскольку не исключены препятствия в делах и напрасные ожидания. И все-таки какие-то надежды на изменение в жизни оправдаются, если вы приложите максимум усилий и проявите несгибаемую волю.

Рыбы

Вам удастся решить сложный вопрос своего трудоустройства. В отношениях с домашними старайтесь избегать агрессии и раздражительности - так вы ничего не добьетесь. Самым приятным и полезным на этой неделе станет общение со старым другом.