Завтра вся Россия отпразднует дату, которую мужчины нередко в шутку называют днем носков и дезодорантов. Думаю, нет смысла объяснять почему. Прекрасной половине человечества бывает ничуть не проще выбрать подарок своим мужчинам, чем им самим в Международный женский день. К слову, нередко дамы совершают досадные промахи в этом нелегком деле. Предостеречь от них и дать несколько простых советов в выборе подарков взяла на себя смелость редакция «КВ».

Не надо так

Первое - осторожнее используйте военную тематику в подарках и сувенирах. Да, изначально праздник носил гордое название Дня Красной армии, но в современных реалиях он претерпел значительную «демилитаризацию». Проще говоря, далеко не все мужчины в наше время проходили даже срочную службу и оттого могут испытывать некоторую неловкость, когда их поздравляют с Днем защитника Отечества. Кадровые же военные нередко сдержанно относятся к этой дате, предпочитая праздновать профессиональные праздники тех родов войск, в которых проходят или проходили службу.

Также хотелось бы развеять миф о том, как здорово делать подарки, исходя из увлечений и интересов мужчины. Это не просто сложно, а почти невозможно. Читая в интернете советы дам о том, что выбрать мужу-рыбаку из снастей, начинаешь искренне переживать, сможет ли супруг скрыть разочарование от неподходящего подарка. Вот серьезно, многие ли женщины смогут с уверенностью ответить, что предпочитает их защитник - ловлю с берега или с лодки, спиннинг или донную ловлю? Имея весьма ограниченные представления о хобби поздравляемого, женщины выбирают подарки практически вслепую. То же самое можно сказать и об иных увлечениях. Мол, у меня парень - геймер, подарю я ему крутую мышку или новую компьютерную игру. Только вот игра может оказаться совершенно неинтересной этому парню, а новую мышку он давно присмотрел сам, исходя из понятных только ему предпочтений.

Какой из этого следует вывод? В случае с полезным подарком лучше обойтись без сюрпризов и просто спросить, чем порадовать. Да, это может оказаться не так романтично, зато мужчина гарантированно будет пользоваться подарком. Тогда поле для выбора становится почти безграничным: туристическая амуниция, электроника, техника для автомобилей - всего и не перечислишь.

Оригинальное в привычном

Кстати, большинство мужчин не имеют ничего против традиционных подарков на 23 Февраля. Кто-то получает в этот день столько носков, что их не нужно покупать в течение всего года. По-моему, очень даже удобно. То же самое можно сказать о парфюме, который многие мужчины выбирают по принципу «чтобы нравился любимой». Так почему не упростить милым женщинам задачу? Однако дамы в последние годы проявляют изрядную изобретательность в подготовке даже вполне тривиальных подарков. Те же носки часто преподносят в форме цветочного букета. Аналогичным образом оформляют и... сушеную рыбу, которая скрасит футбольный вечер перед телевизором.

Мужские аксессуары

В сущности, это одна из самых разнообразных категорий подарков, но весьма дорогостоящая. Следует признаться, что мужчины заглядываются на красивые вещи, которые не готовы себе позволить, не реже, чем женщины. Например, дорогим, но эффектным подарком для защитника, предпочитающего деловой стиль одежды, могут стать запонки или наручные часы. Значительная часть подобных подарков связана с вредными привычками: фляги, портсигары, зажигалки, походные наборы из металлических рюмок.

Потешьте ребенка в мужчине

В детстве у каждого человека была какая-нибудь игрушка, о которой он мог только мечтать, но так и не смог ее получить. Помню, как меня едва не до слез растрогал подарок любимой женщины - рогатка. Звучит глупо? Не для меня. Однажды в разговоре я обмолвился, что в детстве у меня не было рогатки. Было приятно, что любимая обратила на это внимание и запомнила. Поэтому для некоторых дам может стать большим сюрпризом то, насколько будет обрадован их взрослый мальчик, став обладателем радиоуправляемого вертолета, модели автомобиля или игрушечной железной дороги. Секрет успеха здесь - точно знать, о чем он мечтал в детстве.

Романтика

Пожалуй, самое приятное, что может сделать женщина для своего защитника в подобный праздник, - накормить его любимыми блюдами. Да, вполне очевидно, но очень приятно, в чем, думаю, большинство мужчин со мной согласятся. В конце концов это прямое проявление заботы, поощрение его мужской сущности защитника и добытчика. А вот более неординарным вариантом такого подарка станет приглашение в кафе или ресторан с обязательной оплатой счета представительницей прекрасной половиной человечества. Поверьте, у вашего мужчины случится полный разрыв шаблона. Наверняка он будет настаивать на том, чтобы оплатить ужин самостоятельно, но такая непривычная ситуация может оказаться для него очень волнующей.

Приятные мелочи

Очевидно, что почти все вышеописанные варианты требуют немалых материальных затрат, а не всегда есть возможность позволить себе дорогие подарки. Да и коллегам на работе нужно что-то приготовить к празднику. В этом случае в качестве подарка можно выбрать какие-нибудь безделушки: кружки, футболки со смешными или личными поздравлениями. Кстати, популярным подарком для больших мужских коллективов в последние годы стал армейский сухой паек.

Итог

Он очевиден. Не существует универсальных идей для подарков. Ведь только близкий человек может сделать по-настоящему личный и приятный сюрприз. И конечно, даже самому суровому мужчине приятны любовь и внимание.