Снизить риск своей смерти мужчины смогут, если в их жизни будет присутствовать умеренная физическая активность на свежем воздухе. Это могут быть прогулки с собакой или работы на приусадебном участке.



Ежедневная активность такого рода хотя бы в течение получаса на 17% уменьшает вероятность преждевременной кончины. Об этом заявили исследователи в British Journal of Sports Medicine, сообщает MedikForum.ru.

Умеренная физическая нагрузка вносит существенный вклад в увеличение продолжительности жизни. Достаточно 30 минут в день уделять прогулке с домашним питомцем или хозяйственной деятельности на воздухе. Ранее утверждалось, что интенсивные физические упражнения эффективнее для снижения риска смертности. Но авторы новой работы отмечают, что интенсивные нагрузки могут переносить не все - умеренная двигательная активность более доступна для выполнения.

Ученые проанализировали состояние здоровья и статистику смертности, собрав для наблюдений 1181 мужчину возрастом (в среднем) 78 лет. Каждый из них находился в поле зрения специалистов в течение 5 лет. К концу проекта умерли 194 мужчины. Оценив все собранные данные, ученые сделали вывод о несомненном влиянии физической активности на продолжительность жизни их испытуемых.

В 2017 году исследование ученых из Женского госпиталя Бригема в Бостоне тоже представило доказательства того, что не слишком интенсивная физическая активность позволяет жить дольше. В частности, было обнаружено, что ходьба в быстром темпе на 70% снижает для человека вероятность умереть раньше времени.

В этот раз исследователи заявили: «Ежедневная получасовая прогулка с собакой или работы в саду на 17% снижают риск смертности. Данный вывод справедлив с учетом поправки, связанной с негативным влиянием на здоровье пожилых мужчин продолжительного сидения».