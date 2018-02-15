Индустрия красоты в первую очередь направлена на представительниц прекрасного пола. Какие только косметические средства не выпускаются для женщин: омолаживающие сыворотки, моделирующие маски, увлажняющие концентраты для лица и многое другое! Между тем ряд мужчин продолжают мыть лицо мылом и считать, что крем - удел барышень.



Видимо, мужчины уверены, что и без дополнительного ухода за собой стареть они будут так же красиво, как, например, голливудские актеры. Мы решили узнать, нуждается ли мужская кожа в применении косметических средств и каких именно. Расскажет нам об этом казанский врач-косметолог, доктор Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Гульназ Фатхетдинова.

- Многие мужчины уверены, что им совсем не надо за собой ухаживать. Мол, их кожа от природы меньше подвержена морщинам, старению и другим проблемам. Гульназ Азатовна, так ли это на самом деле?

- У мужчин мышечная ткань и строение кожи намного плотнее. Кожа у них больше защищена от внешних факторов, поэтому менее подвержена раздражению, аллергической реакции и старению. Она содержит больше коллагена, эластина и поддерживающих волокон, которые расположены иначе, синтезируются активнее. Мужская кожа эластичнее, лучше удерживает влагу. У мужчин другое строение подкожно-жировой клетчатки. В ней гораздо меньше жировых клеток, которые, разрастаясь, приводят к целлюлиту, как у женщин, к примеру. Поэтому признаки старения действительно появляются у сильного пола значительно позже. В этом им повезло. Однако кожа мужчин не так идеальна, как может показаться. У них имеются свои проблемы, в частности, в старении.

- Как именно стареет кожа мужчин?

- Кожа у них дольше остается в тонусе. До 30 - 40 лет может не быть никаких признаков старения. Но если у них появляются морщины, то они более глубокие, ярко выраженные, складчатого типа, на щеках, крыльях носа виднеется капиллярная сеточка. Гиперпигментация, морщины у мужчин тяжелее поддаются коррекции. Сальных желез у сильного пола больше, отчего кожа выглядит более жирной, на ней появляются черные точки, акне, высыпания. То есть мужская кожа тоже нуждается в определенном ежедневном уходе, но не таком, как у женщин.

- Начнем с простого - как мужчинам правильно умываться?

- Женщинам категорически нельзя умываться мылом, им мы рекомендуем использовать специальное молочко. Поверхностно-активные вещества, которые содержатся в мыле, раздражают, иссушают кожу, меняют значение кислотно-щелочного баланса. Мужчинам также следует отказаться от мыла и начать пользоваться очищающим гелем для умывания лица. Дело в том, что мыло у сильного пола вызывает воспаление, раздражение сальных желез, отчего усиливается их секреция, появляются прыщи, себорея. Еще один момент: умываться необходимо водой комнатной температуры. При умывании горячей водой сосуды расширяются, появляется купероз (сосудистые звездочки на коже). При умывании холодной водой сосуды суживаются, вызывая сухость кожи.

- Сильному полу приходится чуть ли не ежедневно бриться. Какие средства необходимо использовать после бритья?

- У мужчин, как мы уже отмечали, кожа плотная. Они могут ежедневно бриться, и ничего не случится. Единственное правило для всех представителей сильного пола - после бритья использовать тоник, восстанавливающий pH кожи. Показатель pH характеризует количественные значения кислотно-щелочного баланса конкретной среды.

- Нужно ли мужчинам регулярно пользоваться кремом?

- В арсенале мужчин должны быть следующие косметические средства: скраб, увлажняющий и защитный крем, средства защиты от ультрафиолета. Один раз в неделю мужчинам необходимо пользоваться средством для отшелушивания кожи - скрабом. Он помогает избавиться от ороговевшего слоя, омертвевших клеток, а также стимулирует приток крови к коже. Защитный крем для мужчин должен содержать такие вещества, как масло виноградных косточек, парафин, вазелин, мочевина.

Также желательно регулярно пользоваться легким увлажняющим кремом, содержащим церамиды. Однако в его составе не должно быть масел. Если деятельность мужчины связана с работой на открытом воздухе, при ветре или в офисном помещении под воздействием кондиционеров, то требуется окклюзионный увлажняющий крем. Он создает для кожи защитный барьер, не позволяющий терять влагу. Окклюзионный крем устраняет сухость кожи, уменьшает воспаление, зуд. А вот в маске, дополнительном питании кожи сильный пол не нуждается.

- А стоит ли мужчинам проходить какие-либо косметические процедуры?

- Кожа мужчин нуждается только в двух косметических процедурах - ботулинотерапии и химическом пилинге. Ботулинотерапия направлена на коррекцию мимических морщин. Она значительно уменьшает или полностью устраняет горизонтальные морщины на лбу, складки в межбровной зоне и так далее. У мужчин кожа плотнее, морщины глубже и развиты сильнее, поэтому для достижения желаемого эффекта может потребоваться больше процедур. А химический пилинг, ультразвуковую чистку лица желательно проводить раз в два-три месяца. Эти процедуры отлично помогают решить проблему с акне.

- Требуется ли сильному полу какое-либо особое питание для здоровья кожи?

- В этом вопросе у мужчин и женщин отличий нет. Важно в целом вести правильный образ жизни, в частности, ложиться спать до 12 часов ночи. Иначе не будет вырабатываться мелатонин, что приведет к нарушению обменных процессов. Надо отказаться или ограничить потребление алкоголя и кофе: эти продукты обезвоживают кожу. Работникам ночной смены важно добавить в рацион продукты, богатые триптофаном: творог, финики, вишню, морепродукты. Наконец, необходимо принимать воздушные, солнечные ванны для образования витамина D. При этом не стоит часами стоять под солнцем - ультрафиолет является основным фактором старения кожи. Одного часа вполне достаточно, затем вы получите лишь неблагоприятное воздействие.