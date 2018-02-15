Я на пенсии, недавно закончила компьютерные курсы. И мне интересно, какие электронные сервисы есть у Пенсионного фонда России и какие услуги можно через них получить?

Анна Ивановна

Уважаемая Анна Ивановна, как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы принять всех желающих, но ПФР сделал так, что сегодня большинство его услуг можно получить через интернет - не выходя из дома. Цель ПФР - чтобы людям вообще не надо было приходить в клиентские службы для подачи заявления на госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном виде, объединены в портал на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.

Также рядом услуг Пенсионного фонда можно воспользоваться через бесплатное приложение ПФР для смартфонов, доступное для платформ IOS и Android.

В 2018 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной форме, поэтому перед походом в ПФР все же зайдите на сайт фонда - с большой долей вероятности вы сможете решить свой вопрос, не выходя из дома. Если вы еще не зарегистрированы на едином портале госуслуг, то с регистрацией вам также помогут в клиентской службе ПФР. Практически во всех клиентских офисах ПФР можно подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг.