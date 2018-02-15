Я работаю учителем музыки в средней общеобразовательной школе, однако в 2003 году была учителем на неполную ставку, вела уроки 16 часов в неделю как в начальных, так и в старших классах. Какой объем учебной нагрузки должен предъявляться учителю музыки, осуществлявшему педагогическую деятельность в начальных и старших классах в средней общеобразовательной школе?

Валентина Николаевна



Уважаемая Валентина Николаевна! В управлении Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани ответили, что право на досрочное пенсионное обеспечение педагогическим работникам определяется на основании Списка и Правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.10.2002 №781.

Начиная с 1 сентября 2000 года работа в должностях и учреждениях, указанных в вышеназванном Списке, включается в педагогический стаж только при условии выполнения нормы рабочего времени, установленной за ставку заработной платы, т.е. должна быть полная ставка. Если указанная норма рабочего времени не соблюдалась (т.е. работа выполнялась в режиме неполного рабочего времени), период такой работы в педагогический стаж не включается. Для периодов работы до 1 сентября 2000 года подобных ограничений нет.

Исключение составляют учителя начальных классов общеобразовательных учреждений и учителя расположенных в сельской местности общеобразовательных школ всех наименований (за исключением вечерних (сменных) и открытых (сменных) общеобразовательных школ), которым право на досрочную пенсию не ставится в зависимость от объема выполняемой учебной нагрузки.

В рассматриваемом случае работа протекала не в должности учителя начальных классов, а в должности учителя музыки в средней общеобразовательной школе с осуществлением педагогической деятельности в начальных и старших классах. В вашем случае учебная нагрузка должна составлять 18 часов в неделю.