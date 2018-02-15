Я госслужащий. Слышал, что пенсионный возраст для нас будет увеличен. Так ли это?

Александр



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, возраст для назначения страховой пенсии по старости для госслужащих увеличивается поэтапно.

C 1 января 2017 года вступил в действие федеральный закон, в соответствии с которым изменились правила выхода на пенсию для федеральных государственных гражданских служащих.

Изменения коснулись лиц, замещающих государственные должности в Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, должности государственной гражданской и муниципальной службы, то есть чиновников всех уровней. Это, в частности, работники органов государственной власти, местного самоуправления и иных муниципальных органов, налоговой инспекции, службы занятости населения, управления статистики, управления федерального казначейства, судебного департамента, управления лесного хозяйства и др.

Требуемый возраст для назначения страховой пенсии по старости для госслужащих будет поэтапно увеличиваться к 2026 году до 65 лет для мужчин и к 2032 году до 63 лет для женщин (в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - до 60 лет и до 58 лет соответственно). При этом повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно - на 6 месяцев в год.

Обратите внимание!

Повышение возраста для назначения страховой пенсии по старости действует только на период замещения гражданином должностей государственной гражданской службы. После увольнения с госслужбы при условии достижения пенсионного возраста можно обращаться за назначением страховой пенсии по старости в порядке, установленном для всех граждан.