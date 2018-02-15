Говорят, произошли изменения в пенсионном законодательстве. И пенсия теперь больше у того, у кого больше стаж. Так ли это? У меня 40 лет стажа, мне 82 года.

Валентина Петровна



Уважаемая Валентина Петровна, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, судя по вашему преклонному возрасту, ваш 40-летний стаж был сформирован до 2000 года. Для вас «советский» стаж - не пустые слова, ведь многое из того, что создано трудом старшего поколения, служит государству и сегодня. И зачастую «советские трудовые годы» - единственное богатство наших пенсионеров.

Поэтому с 1 января 2010 года Пенсионным фондом была проведена валоризация, в ходе которой пенсионные права граждан, приобретенные до 2002 года, были дополнительно проиндексированы на 10% и еще на 1% за каждый год стажа до 1991 года.

Для каждого гражданина повышение пенсионных прав было осуществлено индивидуально в зависимости от трудового стажа. В среднем рост общей пенсии по старости в результате валоризации тогда составил у пенсионеров до 60 лет - 700 - 800 рублей, у 60 - 70-летних пенсионеров - 1300 - 1400 рублей.

И сегодня страховой стаж (т.е. общая продолжительность периодов работы, в течение которых за работника уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ) имеет значение. Согласно новому пенсионному законодательству на протяжении ближайших лет, т.е. так называемого переходного периода, требования к стажу для получения права на страховую пенсию будут ежегодно увеличиваться на год. Если в 2018 году для приобретения права на пенсию необходимы 9 лет стажа, то к 2025 году этот показатель достигнет соответственно 15 лет.

Дополнительно, Валентина Петровна, сообщаем, что на размер пенсии влияет не только стаж. Для граждан, имеющих стаж работы до 2002 года, пенсионные права рассчитываются исходя из размера зарплаты и продолжительности общего трудового стажа.

Пенсионные права за период работы с 2002 по 2014 год определяются исходя из сумм страховых взносов. А с 2015 года пенсионные права рассчитываются исходя из отношения страховых взносов гражданина к страховым взносам от максимальной налогооблагаемой зарплаты.