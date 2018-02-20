В минувший понедельник, 19 февраля, у православных начался Великий пост. Завершится он 7 апреля, а 8 апреля верующие встретят свой главный праздник года - Светлое Христово Воскресение, Пасху.



Больше всего вопросов с наступлением этого самого длинного в году поста традиционно связано с едой и напитками. Что можно и нельзя есть в эти 48 дней? И каждый раз священники терпеливо отвечают желающим поститься: ограничение должно быть не только в еде, но и в поступках и даже мыслях.

Начнем с самого простого - рекомендуемых ограничений в пище. Здесь в качестве примера для верующих традиционно приводятся уставы для монастырей, в обителях пост соблюдается с особой строгостью. Сразу скажем: обычно для мирян позволяется послабление. По монастырским же правилам в дни поста, с 19 февраля по 7 апреля, нельзя употреблять продукты животного происхождения: мясо, рыбу, яйца, молоко и все продукты на его основе, а также алкоголь. Кроме того, исключаются из рациона конфеты, выпечка и белый хлеб, майонез и другие продукты, включающие «запрещенные» ингредиенты.

Вот примерное меню монастырей в Великий пост 2018 года со второй по шестую седмицу поста. По понедельникам, средам и пятницам придерживаются сухоядения: питаются сырыми овощами, фруктами, черным хлебом, пьют воду, компоты. По вторникам и четвергам едят горячую пищу без растительного масла: каши на воде, супы, тушеные овощи. По субботам и воскресеньям готовят пищу с растительным маслом: салаты из овощей, супы, тушеные овощи. Во время Великого поста по монастырскому уставу можно добавлять в блюда растительное масло в ограниченном количестве, это разрешается по субботам и воскресеньям.

В Лазареву субботу, 31 марта, дозволяется отведать рыбной икры.

Саму рыбу можно покушать в Вербное воскресенье, 1 апреля. Обычно во время Великого поста разрешается вкушать рыбу еще и на Благовещение. Но поскольку в этом году праздник Благовещения Пресвятой Богородицы совпал со Страстной субботой,

7 апреля, то рыба в меню этого дня отменяется. А 6 апреля, в Страстную пятницу, нельзя вкушать пищу до выноса плащаницы.

С особой строгостью соблюдается пост в первую и Страстную седмицы поста. Первая седмица уже идет, и в минувший Чистый понедельник соблюдающие пост по монастырским правилам полностью воздержались от пищи. Напомним про оставшиеся дни недели. Сегодня, в четверг, согласно монастырским уставам рекомендована горячая пища без масла. Завтра, в пятницу, - сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты). В субботу и воскресенье - пища с растительным маслом.

В течение поста рекомендуется употребление фруктов и овощей, маринованных и соленых грибов, заготовок из этих продуктов, орехов, каш на воде, киселя, чая, компотов. Те, кто бывал в паломнических поездках по монастырям Татарстана и других регионов России, попадая за стол совместной трапезы, единодушно отмечают необычайную вкусность этих постных блюд. А потому что с молитвой приготовлены!

Ведь пост - это вовсе не строгая диета, но время для очищения и молитвы.

Правила жизни монахов-аскетов в пост берутся в качестве образца. Но степень строгости поста для мирян - дело индивидуальное. Кто-то решает поститься по всей строгости монастырского устава. Другим здоровье не позволяет придерживаться таких жестких ограничений. Если есть какие-либо заболевания, в пост рекомендуется входить, предварительно посоветовавшись с лечащим врачом. Люди воцерковленные в случае сомнения в выборе меры поста обращаются за советом к своему духовнику либо священнику своего прихода.

Стоит помнить, что от соблюдения всех строгостей поста освобождаются беременные, дети, люди с серьезными заболеваниями, работники, занятые тяжелым физическим трудом.

Но самое главное правило: Великий пост - это время молитвы. За своих близких и за себя, за коллег по работе и порой забытых в суете жизни дальних родственников. Молитвы простой и искренней, идущей от сердца.

Вот какой духовный совет дает настоятель Спасо-Преображенского храма села Большие Кабаны, что под Казанью, игумен Александр (Зинин):

- Еще одно важнейшее условие правильного поста - добрые дела. Это могут быть посещения больных и одиноких, помощь тем, кто не в состоянии сам справиться с тяжелой жизненной ситуацией. Для кого-то это изменение своего поведения: не вредничать, не гневаться, прощать, не сквернословить, не раздражаться и не раздражать. Самое же главное во время Великого поста - посмотреть на себя со стороны и задать простой вопрос: а каким я встречу воскресшего Христа в Пасхальный день? И постараться при помощи молитвы, добрых дел и искреннего покаяния оказаться готовым к этой торжественной и радостной встрече.