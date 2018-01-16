Наконец-то я лечу на самолете в Китай покорять седьмое из семи чудес света - Великую Китайскую стену.



Ассоциация

Шесть из них я уже видел. Теперь держу курс в Поднебесную и под рокот двигателя огромного лайнера вспоминаю известный детский рассказ о бедном китайском мальчике Юн Су, ставшем великим ученым в результате упорного труда.

После длительного ночного перелета самолет плавно приземлился в китайском международном аэропорту Шоуду. Странно, несмотря на то что мы договорились по интернету, меня никто не встретил. Но зато когда я с небольшими трудностями самостоятельно добрался до Пекина, то познакомился с гидом, который прекрасно говорил на русском языке. Молодого ученого звали Юн Су Тао. Несмотря на лишения и трудности, он окончил факультет иностранных языков Пекинского университета. Прямо как тот упорный мальчик Юн Су! Когда я немного отдохнул, мы с Юн отправились к Великой Китайской стене.

Поездака

Гид оказался интересным человеком, хорошо знающим историю, свой город и страну. Во время двухчасовой поездки до Китайской стены он ловко вел машину в огромном потоке пекинского транспорта и одновременно увлекательно рассказывал о Китае.

Мы проносились мимо жилых комплексов, красивых парков, площадей и исторических храмов древнего города. Меня поразило, как много на зданиях и улицах красных флагов, а вокруг чистота и порядок.

- Наша столица Пекин очень древняя. Город основан в первом тысячелетии до нашей эры, в переводе означает «северная столица», - рассказывал Юн Су Тао. - Его население более 21 миллиона человек, а в Китае полтора миллиарда, плотность населения - 1292 человека на один квадратный километр.

Даже вид из окна машины во время поездки дает представление о том, что Пекин - политический (здесь много административных и правительственных зданий), образовательный и культурный центр страны. На автозаправке, куда мы заехали, я с интересом наблюдал за лавиной техники. Машины всех марок, мопеды, мотоциклы, скутеры... А для велосипедистов, поток которых просто гигантский, оборудованы отдельные дороги. У большинства на лице яркая повязка из платка или специальный фильтр-маска.

- Многие из пекинцев, особенно когда едут на открытом виде транспорта, пользуются такой маской, - пояснил гид. - В городе сильная загазованность, от смога порой дышать нечем - это наша экологическая проблема.

Эти слова быстро нашли подтверждение. Когда я стоял у трассы, сильно запершило в горле. У нас в Казани тоже много транспорта, но дышать легче, чем в Пекине, сообщил я гиду.

- Про Казань мы знаем. Там прошла юность Ленина - он учился в университете, - продолжил мой провожатый. - Мы в Китае его сильно почитаем. Удивляет, что в России постоянно дискутируют по поводу перезахоронения Ленина. Мы же своего Мао не тревожим! Он не мешает нам двигать экономику и быть первыми в мире по ВВП. Еще мы знаем, что у вас проходила Универсиада-2013. Знакомый спортсмен участвовал в ней, выиграл награду и рассказывал, что город на Волге красивый и чистый, а народ там добрый и любящий спорт.

Я был приятно удивлен тому, что мой гид знает про Казань и Ленина.

Стена

Спустя два часа мы оказались у Великой Китайской стены в местности под названием Бадалин. На фоне синего безоблачного неба были отчетливо видны высокие горы с покрытыми зеленой растительностью склонами. Повторяя горные контуры и уходя в даль, а может быть, в самую вечность, перед нами тянулась та самая Великая Китайская стена. Зрелище неописуемое! Глядя на монументальное сооружение, которое, говорят, видно даже из космоса, похожее на огромного покрытого многочисленными шипами сказочного дракона, поражаешься мастерству и упорству древних китайцев-зодчих. Строили-то эту стену не год и не два, а почти две тысячи лет!

После того как я пришел в себя от восторга, Юн Су Тау, улыбаясь, предложил осмотреть участок стены подробно и спокойно. Приобретя входные билеты, поднимаемся по крутым разновеликим ступенькам широкой каменной лестницы на вершину ближайшей стены со сторожевой башней. В висках стучит от нагрузки, но больше от волнения и понимания того, что ты находишься на самой знаменитой стене в мире… Я трогаю ее рукой, прижимаюсь щекой к многовековым обтесанным камням, из которых она сложена. Закрываю глаза, представляя картину титанической стройки этого чуда света. Вокруг необыкновенная красота от гармонии великого сооружения с природой.

Поднимаюсь все выше к башне и не перестаю поражаться, как люди сумели построить, а потом обслуживать такое грандиозное сооружение! Гид пояснил, на этих башнях (до одной из которых я еле добрел, сердце просто вырывалось из груди от крутого подъема) при приближении врагов жгли сигнальные костры - так по цепочке шла весть об опасности.

- Великая Китайская стена по-китайски Ваньли Чанчэн - «длинная стена протяженностью десять тысяч ли», - начал пояснения Юн Су Тау. - Она начинается на берегу Желтого моря и тянется на запад. Начало строительства стены связано с первым императором династии Цинь Шихуанди в 246 году до нашей эры. Китайская стена - самое длинное построенное людьми сооружение на Земле.

Посмотрев сначала направо, а потом налево, я убедился в том, что стена в обе стороны уходит за горизонт.

- Ее длина более 10 тысяч километров. В древние времена она охраняла Китай от набегов кочевников. А сейчас является главной туристической точкой страны, - продолжал гид. - В год здесь бывают 50 миллионов туристов из разных стран. Местные жители тоже частые гости. Как сказал наш лидер, местный дедушка Мао, а именно так его сегодня величают в Поднебесной: «Если ты не побывал на Великой Китайской стене, ты не настоящий китаец!»

Вот и я теперь побывал на этой стене… Скажу откровенно, уезжать не хотелось. Так в этих местах таинственно, прекрасно и величественно. На память китайцы подарили мне медаль о покорении Великой стены и сделали фото с местными пионерами. А узнав, что я из России, да еще из Казани, где учился Ленин, разулыбались еще больше и передали всем казанцам привет.

Только факты

Великая Китайская стена строилась постепенно в течение 2700 лет. Некоторые участки добавлялись, некоторые оказались заброшенными. Цифра длины стены очень сильно зависит от методики подсчета. Существует официальная цифра, которую получили китайские ученые после 5 лет исследований. Согласно отчету 2012 года - 21196 км. Сюда включили все участки - которые сохранились и от которых остался лишь след.

Мировое сообщество не спешит признавать эту цифру. Официально в мире признают цифру 8850 км, но ее получили не в результате исследований, а в качестве исторического наследства со времен династии Минь. Ширина стены - от 6 до 9 м, а на участках около Пекина обычно 7 метров. Высота - от 5 до 10 м. Главной задачей часовых, стоявших на охране стены, было не сражаться с врагами, а предупредить об их появлении. Для этого на сторожевых башнях зажигали костры. У защитников стены был шанс успеть дать бой только в момент переправы кочевников обратно. Неудивительно, что бойницы делали на обе стороны стены.

После объединения страны стена не служила оборонительным сооружением. Ее главным назначением было четко обозначить границы и стать символом единства империи. Стена начала использоваться и в мирных целях - для перевозки по ней людей и грузов. По решению международной организации NOWC в столице Португалии в 2007 году Великую Китайскую стену путем всемирного голосования причислили к новым семи чудесам света. Также стена является объектом ЮНЕСКО.

Почему поднебесная

На обратном пути мы заехали в великолепный музей камня, на центральную площадь Китая Тяньаньмэнь с мавзолеем Мао Цзэдуна в центре, осмотрели город и храмы. По дороге в аэропорт я спросил гида, почему Китай называют Поднебесной.

- Наша страна имеет несколько названий. Собственно Поднебесной ее называют сами китайцы, а Китаем (China) обзывают чужаки, - пояснил он. - Самым распространенным из названий, которым китайцы именуют свою страну, является сочетание двух иероглифов Тянь Ся, где Тянь переводится как «небо», а Ся означает «низ», «подножье». Вот и получается нечто похожее на «поднебесная». Издревле поклоняясь небу, китайцы верили, что только их страна находится под покровительством неба, оттого и начали называть свою родину Поднебесной. Поэтому и крупнейший главный культовый комплекс в Пекине называется храмом Неба. Название же Сhina происходит от слова «фарфор». Его Китаю впервые присвоил русский купец Афанасий Никитин в своих «Хождениях за три моря» в 1470 году.

Мысли вслух

Еще недавно Китай был синонимом отсталости, низкого качества и дешевой рабочей силы. Сегодня это настоящая сверхдержава, которая не только контролирует весь Азиатский регион, но и играет решающую роль в экономике и политике планеты. Сейчас ни у кого не повернется язык назвать Китай страной третьего мира. Бизнесменам есть чему здесь поучиться, а туристам - посмотреть. Народ в Китае умный и трудолюбивый, убедился я. Проблемы, конечно, есть, особенно в экологии, но они решаются, и страна движется вперед.