У каждого из нас бывают сложные в экономическом плане времена. И тогда мы объявляем режим строгой экономии. Но не отказываться же от праздника! Тем более впереди 23 Февраля и 8 Марта. Мы научим вас, как вкусно и недорого приготовить обед на 6 человек и при этом потратить всего тысячу рублей.



Самый бюджетный продукт - это курица. Из одной тушки можно приготовить несколько блюд, включая салаты и закуски.

Суп-лапша

Куриную тушку весом 1,5 - 1,7 кг вымыть, снять кожу, снова вымыть и положить в большую кастрюлю. Налить воды, довести до кипения, снять пенку, посолить по вкусу и варить на тихом огне до полной готовности мяса. Готовую курицу вынуть и переложить в миску.

Пару картофелин, одну морковь и луковицу очистить. Картошку нарезать на небольшие кубики и положить вариться в бульон. Морковь натереть на крупной терке, лук измельчить, затем все обжарить на сливочном масле. Как только картофель сварится, добавить зажарку, готовую лапшу, дать супу вскипеть и выключить огонь. Перед подачей в каждую тарелку лапши положить щепотку свежего измельченного укропа.

Пирог с куриным мясом и картофелем

Можно купить готовое дрожжевое тесто, но мы экономим. Поэтому готовим постное дрожжевое тесто сами. В глубокую миску влить 2 стакана теплой воды, всыпать столовую ложку сахара, пакетик сухих дрожжей, чайную ложку соли и 3 стакана муки. Замесить жидкое тесто, влить 2 столовые ложки растительного масла, добавить 2 столовые ложки майонеза и еще столько же муки, чтобы тесто получилось мягкое, эластичное и упругое. Готовое тесто хорошо отстает от стенок посуды.

Тесто ставим в тепло подниматься, а в это время чистим и отвариваем 4 картофелины. Одну луковицу почистить, мелко нарезать и пожарить на растительном масле. Готовую картошку истолочь в пюре, добавить обжаренный лук и нарезанную на мелкие кусочки половину отварной куриной грудки, перемешать, посолить и поперчить. Из теста раскатать две одинаковые лепешки толщиной с палец. На смазанную маслом сковороду выложить одну лепешку, на нее ровным слоем начинку. Сверху закрыть второй лепешкой, соединить ее с нижней, защипав края. Дать пирогу расстояться в тепле, смазать растительным маслом, наколоть верх вилкой и выпекать в духовке, нагретой до 200 градусов, 30 - 35 минут.

Салат из курицы и белокочанной капусты

Для этого салата берем 300 граммов свежей капусты, луковицу, половину отварной грудки и 200-граммовую банку консервированного зеленого горошка. Заправим ложкой майонеза.

Капусту мелко нашинковать, посолить и потереть пальцами, чтобы выделился сок. Лук и отварное мясо измельчить. В салатницу сложить все ингредиенты, посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.

От тушки остаются ножки и крылышки. Тщательно очищаем мясо от косточек и нарезаем на мелкие кусочки. Половину возьмем для приготовления куриных оладушек, вторая часть пойдет на мини-бутерброды.

Оладушки с курицей

В миску разбить 2 яйца, влить 2 стакана кефира, всыпать соду на кончике ножа, чайную ложку соли и 3 стакана муки. Хорошо перемешать до однородного состояния и добавить измельченное куриное мясо. Жарить оладушки на растительном масле, выкладывая тесто на сковороду столовой ложкой. Они получатся небольшими, пышными - самый раз на закуску.

Мини-бутерброды с курицей и отварной свеклой

Французский багет нарезать на тонкие ломтики и слегка подсушить в горячей духовке. Отварную свеклу натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок и чайную ложку майонеза, затем перемешать. На ломтик багета выложить ложку свекольного салата, на него немного курицы, а сверху украсить тонким ломтиком репчатого лука.

Итого

Подводим итог, во сколько обойдется такой праздничный обед. Тушка курицы стоит примерно 200 рублей, 1,5 кило картофеля - около 40 рублей, коробочка готовой лапши - 35 рублей, 0,5 кило лука - 13 рублей, столько же потратим на морковь и свеклу. На кефир уйдет 25 - 30 рублей, муку - 35 рублей, 2 яйца - 9 рублей. И еще 30 рублей на 200 граммов майонеза. На небольшой кочан капусты надо будет выделить 40 рублей, а на банку зеленого горошка - 45 рублей. Всего 455 рублей! На оставшиеся деньги можно купить по 2 - 3 штуки яблок, мандаринов, киви, из которых приготовить фруктовую нарезку. На оставшиеся деньги купить пакетик изюма и сварить сладкий компот, тогда и газировка будет не нужна.

Конечно же, наш вариант экономного праздничного обеда спорный. Да и цены на продукты в магазинах и на рынках разнятся. Тем не менее мы доказали, что и в тяжелые времена не стоит отказывать себе в празднике, а угощения могут быть разнообразными и вкусными без красной икры и устриц.

Приятного аппетита!