Два года назад «Казанские ведомости» рассказали о беде, случившейся с 7-летней Лилей Хасановой. Девочка очень серьезно заболела. На ее операцию и последующую реабилитацию в Израиле требовалась огромная сумма денег - примерно 13 миллионов рублей.

Казанцы откликнулись на призыв родителей девочки, и, когда необходимая сумма была собрана, Лиля вместе с мамой вылетела за рубеж. Сегодня она уже дома, учится в 4-м классе, догоняет своих одноклассников по школьной программе. А ее мама пришла к нам в редакцию, чтобы рассказать о том, как случилось это маленькое чудо, и поблагодарить всех неравнодушных людей, которые оказали помощь.

Точка отсчета

Событие, случившееся в семье Хасановых в 2015 году, разделило их жизнь на до и после. До - это счастливая супружеская пара, у которой любимая дочь-первоклассница, дом - полная чаша, уважение на работе. После - это тоже счастливая семья, но пережившая неимоверное испытание и полностью поменявшая жизненные приоритеты.

- Болезнь дочери началась в мае 2015 года, когда она оканчивала первый класс, - вспоминает те тяжелые дни Розалия. - Возможно, она началась еще раньше, только мы ее проявления принимали то за простуду, то за усталость. Но когда Лиля начала постоянно жаловаться, что устает, стала бледной и хотела только полежать, мы встревожились. А еще эти непонятные синяки на ногах... Мы пошли в больницу, сдали анализы крови. Затем нас отправили в ДРКБ. Там тоже обследовали и озвучили диагноз - тяжелая форма апластической анемии.

С этого момента у семьи началась сложная, непростая дорога к выздоровлению. Полгода в отделении гематологии, а затем год на гемотрансфузиях. А ведь в то время Розалия носила под сердцем еще одного ребенка. Беременность протекала в больничных палатах, мама и папа постоянно были рядом с Лилей, а все, кто знал о беде Хасановых, молились за их здоровье.

Уже тогда неравнодушные люди начали помогать и сдавать кровь для переливания и поддержания жизни Лилии.

- Огромная благодарность всем донорам, которые беспрерывно отдавали нашей доченьке свою частичку - кровь, ведь переливания были еженедельные, - говорит Розалия. - Спасибо всем донорам костного мозга, которые в случае полной совместимости были готовы отдать часть себя для Лили.

Родители девочки признаются, что раньше ничего толком не знали о болезни, поразившей их дочь. Возможно, это помогло им не опустить руки и настроиться только на выздоровление.

- Жавдат стал для нас надежной опорой. Его телефон был доступен в любое время. Что бы я не говорила ему привезти, какую бы сумму не называла, он всегда отвечал: «Хорошо, сделаю», - говорит с теплотой о муже женщина.

В сентябре 2015 года у Хасановых родилась младшая дочь. Случилось это именно в ту единственную ночь, когда после очередного переливания крови Лилю с мамой отпустили домой. С того дня у Жавдата заботы утроились. Пока жена с малышкой были в роддоме, он оставался с Лилей в больнице. Затем приехала бабушка, чтобы смотреть за младшенькой, а Розалия вернулась в больницу к Лиле. Она была с ней днем, Жавдат сменял Розалию ночью. И при этом главе семьи надо было трудиться, зарабатывать на лечение и последующую пересадку костного мозга.

Сбор денег

К тому времени врачи объявили родителям, что их дочери необходима пересадка костного мозга.

В Москве в клинике имени Дмитрия Рогачева согласились сделать трансплантацию костного мозга, но только от папы. Совместимость папы с Лилией была всего 50%. При таком раскладе, как утверждали гематологи, родители могли потерять дочь.

Лиля начала угасать на глазах, и нужно было искать выход. Начался период бессонных ночей, бесконечных переписок с международными клиниками и благотворительными фондами. Благотворительные фонды один за другим отказывали в помощи. Семья писала новые письма и снова получала отказы.

После долгих переговоров с разными клиниками Хасановы нашли клинику в Израиле, которая согласилась взять Лилю на операцию. Подходящий донор был найден в международном регистре доноров костного мозга.

Когда родителям огласили сумму, необходимую для лечения и реабилитации, у Розалии, по ее словам, на минуту потемнело в глазах - почти 200 тысяч долларов! Но это была лишь минутная слабость. Розалия и Жавдат готовы были влезть в какие угодно долги, чтобы найти нужную сумму.

Деньги для Лили собирали всем миром. Людей, желающих помочь маленькой девчушке, оказалось немало.

- Через соцсети мы набрали примерно 170 тысяч долларов, - продолжает рассказ Розалия. - Большую часть дарителей не знаем и вряд ли когда-то узнаем, поэтому через газету я хочу поблагодарить обычных людей. Именно они собрали львиную долю средств через соцсети. Огромное спасибо всем, кто перечислял деньги, всем пенсионерам, которые из своей маленькой пенсии выделяли средства на спасение нашей дочери! Был случай, когда одна пенсионерка принесла банку с монетами в школу, чтобы передать нам. Спасибо всем простым людям, руками и сердцами которых свершилось это чудо. Огромная родительская благодарность вам!

Родители Лили благодарны руководству гимназии №19, где учится их дочь, всему педколлективу, учащимся и их родителям. Спасибо за помощь коллективу детского сада №106, воспитанницей которого была Лилия. Низкий поклон руководству ГИБДД РТ, которое выделило заключительную часть денег.

Часто приносили пожертвования в школу, где учится Лиля. Помогли объявления, которые развесили по всему району. Были крупные пожертвования - 200, 400 тысяч рублей, но все благотворители остались безымянными, неизвестно, кто эти добрые люди.

- Закрыть сбор нам помогли с работы мужа, - подытоживает мама девочки. - Благодаря этому нам не пришлось лечиться в долг, мы вовремя вылетели в Израиль.

Дорога домой

Операция и лечение - это, безусловно, тяжелый этап. Но не менее трудным было для мамы и дочки расставание с домом и родными. Как пережили они этот год на чужбине?

- Признаться, в то время слезы были запрятаны в самый дальний угол, - говорит Розалия. - Я не плакала, не до этого было. Мы жили в таком состоянии, когда все мысли, действия были направлены только на выздоровление дочери. И даже рождение младшенькой не сбило нас с этого настроя. Я настраивала себя на разлуку с ней, но даже не предполагала, что уедем на столь продолжительное время. Вначале хотела взять малышку с собой, но потом на семейном совете решили, что поедем только с Лилей. На помощь позвали двух бабушек, которые вместе смотрели за внучкой, за нашим домом, помогали мужу. Для меня это было трудное решение - расстаться с маленькой дочкой надолго, но иного выбора не было.

По словам Розалии, Лиля не понимала, что операция - это последний шанс на выздоровление.

- Еще когда мы лечились в ДРКБ, при нас многие дети уходили... Я находила для дочери правильное объяснение этому. Мы с мужем не допускали даже мысли, что следующей может быть Лиля. Были настроены только на выздоровление. И даже когда у дочери вес стал втрое меньше прежнего и ее можно было легко поднять на руки, муж твердо говорил ей, что надо есть, чтобы поправляться, нужно очень стараться выполнять все предписания врача и ни за что не сдаваться. А она была настолько истощена - кости, обтянутые кожей! На тот момент у дочки было только одно желание - снова бегать, как все дети. Поэтому поездку в Израиль, предстоящую операцию и лечение она приняла как должное.

А у родителей девочки минуты надежды сменялись приступами страха. Первый лучик появился, когда собрали половину необходимой суммы. Вторая искорка надежды блеснула, когда Лиля без сильных осложнений перенесла химиотерапию, а потом - когда пересаженные клеточки начали приживаться.

- Тогда мы воспряли духом, хотя бояться за дочь не переставали, - продолжает вспоминать Розалия. - Слава Богу, все шло и продолжает идти без осложнений. Самый сложный период при таких серьезных заболеваниях - это 100 дней после пересадки. Если за это время ничего страшного не происходит, считается, что процесс выздоровления более-менее контролируемый.

Затем произошло долгожданное событие - маму с дочкой выписали из бокса, они стали жить в съемной квартире. Почти как дома. У Лили проснулся аппетит. Первое, что она попросила у мамы, - приготовить пельмени и блинчики.

- Я не представляю, сколько людей молилось за выздоровление нашей Лилечки, но знаю, что их было очень много, - украдкой смахивает набежавшую слезу Розалия. - Мы сами много молились. Уверена, что нам удалось пройти такое сильное испытание, получить огромную поддержку от незнакомых людей только с помощью Всевышнего. Некоторые говорят нам: «Мы гордимся вами». А я отвечаю: «Это не мы такие молодцы. Все только общими усилиями и с Божьей помощью. Нам одним было не справиться». Когда приходит беда, не к кому обратиться - только к Богу. Нас эта ситуация очень поменяла, изменились приоритеты. Самое главное - чтобы родные, близкие, любимые были живы и здоровы, а дома царил душевный покой.