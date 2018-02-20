В Татарстане работает программа обеспечения деревень и сел торговыми точками.

С 2017 года в РТ действует программа строительства модульных торговых точек. Она обеспечит деревни и села республики стационарными торговыми точками. Финансирование программы составило 83,9 млн рублей. В течение 2017 года на эти средства специалисты возвели 53 модульных торговых точки в 30 сельских населенных пунктах РТ.

Программа необходима для создания сети оборудованных торговых точек в сельской местности Татарстана, подчеркнули в Минстрое РТ.