Развитие татарского языка Духовное управление мусульман Татарстана объявило своей новой миссией. Об этом заявил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин на заседании пленума татарстанского муфтията.



Пленум прошел в Камско-Устьинском районе Татарстана. На заседании подвели итоги ушедшего года и поставили задачи на 2018 год, сообщает ИА «Татар-информ».

В своем выступлении муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин отметил, что задачи, которые были на злобу дня 25 лет назад, сегодня обрели новое актуальное звучание. «Речь, безусловно, о новой миссии ДУМ РТ - по сохранению национальной идентичности татарского народа и татарского языка как государственного в Татарстане, о возрождении нашего духовного наследия и школы воспитания национальной интеллигенции. Передать эти сокровища национальной культуры, которые определяют лицо, характер и нравственные ценности татарского народа, нашим будущим поколениям - ДУМ РТ не может сегодня осуществлять свою деятельность, игнорируя эти фундаментальные задачи», - отметил религиозный деятель.

Камиль хазрат Самигуллин назвал основные цели и приоритетные направления деятельности ДУМ РТ на наступивший год. По его словам, серьезное внимание нужно уделять сохранению традиций ханафитского мазхаба, возрождению татарского богословского наследия. По мнению муфтия, не должны оставаться в стороне и вопросы повышения авторитета религиозных деятелей в обществе.

«Надеюсь, что мы сообща будем двигаться к достижению поставленных задач, сохранив преданность своей религии, умме, народу и Родине, и с чистой совестью!» - отметил он.

В 2017 году Камиль хазрат инициировал ряд проектов, направленных на поддержку изучения татарского языка как государственного в Республике Татарстан. Так, в ДУМ РТ было принято решение осуществлять все внешние и внутренние коммуникации в пределах Татарстана на двух госязыках республики. Также Духовное управление мусульман запустило обучающие ресурсы в соцсетях, инициировало открытие курсов татарского языка при мечетях. Большую положительную роль в языковом вопросе сыграло и то, что во всех мечетях РТ прошли проповеди с призывом изучать и сохранять родной язык.