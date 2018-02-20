В минувшее воскресенье на сцене Большого концертного зала им. С.Сайдашева состоялся концерт, посвященный 90-летию дирижера, народного артиста России, Казахстана и Татарстана, профессора Фуата Мансурова. Казань приняла юбилейную эстафету от Москвы. Там вечер в честь маэстро прошел в Большом зале Московской консерватории.



В обоих концертах приняли участие камерный оркестр «Новая музыка» Центра Софии Губайдулиной под руководством заслуженной артистки РТ Анны Гулишамбаровой, коллеги и ученики маэстро. Кстати, для оркестра «Новая музыка» наступивший год тоже юбилейный - ему исполняется 15 лет.

Фуат Мансуров родился 10 января 1928 года в Алма-Ате в семье рабочих. Окончил физико-математический факультет Алма-Атинского университета, но жизнь свою посвятил музыке. В 21 год, учась в консерватории, стал главным режиссером Казахского театра оперы и балета. Создал и возглавил Государственный симфонический оркестр Казахстана. В 1951 году был принят в аспирантуру Московской консерватории. С 1963 года становится главным дирижером оркестра Московской консерватории. В 1968 году - главный дирижер театра оперы и балета им. М.Джалиля в Казани. В 1985 году приглашен в качестве главного дирижера Государственного симфонического оркестра РТ. Одним из его приоритетов стала популяризация произведений композиторов Татарстана. Лауреат Государственной премии РТ им. Г.Тукая. 40 лет проработал в Большом театре.

Фуат Мансуров - мастер спорта по конькам и альпинизму, имел спортивный разряд по боксу, прекрасно играл в шахматы. Обладал удивительной памятью и весь репертуар мог дирижировать наизусть.

В 1959 году Фуат Мансуров сыграл на скрипке на пике Ленина - одной из высочайших вершин Центральной Азии в горной системе Памира. Это был уникальный концерт на высоте 7134 м. До сих пор тот концерт остается единственным в истории альпинизма и музыки.

Скончался Фуат Мансуров 11 июня 2010 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

- Анна, вы были единственной девушкой в классе оперно-симфонического дирижирования, который вел Фуат Мансуров. Он был строгим учителем?

- Наверное, был строгим, требовательным. Но я никогда этого не ощущала. Хотя сначала по отношению ко мне Фуат Шакирович был настроен довольно скептически. Он считал, что дирижер - не женская профессия. Но в то же время шутил: «На безрыбье и женщина - дирижер».

Конечно, все было непросто, но я очень хотела стать дирижером. И видимо, он заметил мои старания и стал меня, студентку, привлекать к работе в качестве ассистента. У Фуата Шакировича было много концертов в разных городах с разными оркестрами. Перед концертом необходимо пять-шесть полноценных репетиций, но маэстро был очень загружен и посылал меня вперед, чтобы провести черновую работу с оркестром. А сам приезжал за день до концерта и доводил все до конца. Это был для меня колоссальный опыт!

- Студентке поручают дирижировать незнакомым оркестром, где играют маститые музыканты… Не было страшно?

- Было! Особенно волновалась перед концертом в Самарской государственной филармонии. Я родом из Самары, там начала учиться музыке, и некоторые мои педагоги играли в оркестре. Когда шла на первую репетицию, ноги подкашивались. Была даже мысль: бежать! И я уже пошла в обратную сторону от филармонии. Но все-таки взяла себя в руки, вернулась и провела все репетиции.

- Как ваши педагоги отреагировали, что дирижировать ими будет их ученица?

- Они не ожидали. Но все прошло нормально. Я сама оркестрант, около 15 лет играла в оркестре на скрипке и знаю, как это сложно - принять нового дирижера, найти с ним общий язык. Доверие оркестра, внимание надо «поймать» в первые две минуты и уже не отпускать его, иначе собрать оркестр не получится. Этому нас учил Фуат Шакирович.

- Какие главные жизненные уроки преподал своим ученикам Фуат Мансуров?

- Самое главное - порядочность и безграничная вера в профессионализм, полная самоотдача. Мы видели, как он работает. После репетиций с оркестром проводил занятия для студентов своего класса. Уроки затягивались допоздна. Мы - молодые, энергичные, но уже к половине одиннадцатого вечера все-таки уставали. А ему было уже далеко за 70, и он шутил: «Лентяи! Ну ладно, идите отдыхать!» Отправлял нас по домам, а сам садился за учебники иностранных языков. Он говорил на десяти языках и постоянно совершенствовал свои знания, тренировал память. А утром свежий, бодрый стоял за дирижерским пультом на репетиции оркестра. Вот как такое возможно?!

Последние лет десять Фуат Шакирович боролся с болезнью. Но никогда не позволял себе пожаловаться на боли, плохое самочувствие. И никогда публика не догадывалась, что он выходит на сцену после мучительных процедур и каких усилий это ему стоит. Только один раз, на гастролях в Испании, в Барселоне, Фуат Шакирович не смог доиграть концерт. Первое отделение он продирижировал, и мы его буквально вынесли со сцены. Второе отделение пришлось дирижировать мне.

- А вы ловите себя на мысли, что стиль вашей дирижерской работы в чем-то похож на стиль Мансурова: вдруг появляются узнаваемые его жесты, его манера?

- Я не могу видеть себя со стороны, но мне очень приятно, когда люди, знавшие Фуата Шакировича, работавшие с ним, говорят, что мой стиль дирижирования напоминает им стиль Мансурова, что у меня мансуровская хватка. Никогда не пыталась скопировать его манеру работы, но если проскальзывает что-то похожее, то это идет изнутри, это то, чему меня научил мой Учитель.