Любые вопросы, касающиеся кадастрового учета, можно будет задать специалистам Кадастровой палаты по РТ 1 марта.

Единый день консультаций, приуроченный к 10-летию образования Росреестра, пройдет во всех субъектах Российской Федерации.

В Татарстане за профессиональным советом к сотрудникам кадастровой палаты можно будет обратиться в офис приема заявителей в Казани на Кулагина, д. 1 и в 50 многофункциональных центров по всей республике. Консультации будут организованы с 13.00 до 20.00.

Всем желающим сотрудники кадастровой палаты продемонстрируют возможности электронных сервисов на портале Росреестра, а также расскажут о новых услугах, оказываемых учреждением. В их числе - составление договоров по сделкам с недвижимостью, подготовка исковых заявлений в суд в случае возникновения земельных споров, предварительная проверка на наличие ошибок межевых и технических планов, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

Вопросы в этот день в указанное время можно будет задать и в режиме онлайн посредством Skype. Контакт: kseniamk@16.kadastr.ru. Адреса офисов приема заявителей, в которых пройдет единый день консультаций для казанцев: ул. Гагарина, д. 103, ул. Ямашева, д. 82, ул. Авангардная, д. 74, ул. Владимира Кулагина, д. 1, пр. Победы, д. 100, ул. Кулахметова, д. 25/1.