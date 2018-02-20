При приобретении квартиры, земельного участка, гаража или какого-либо другого объекта перед покупателем встает вопрос о том, какие документы необходимо собрать для оформления прав на него. В этом поможет разобраться сервис «Жизненные ситуации» на портале Росреестра.



Данный сервис расположен на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru) в разделах «Физическим лицам» и «Юридическим лицам», подразделе «Полезная информация». По словам начальника отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по Республике Татарстан Ады Зайдуллиной, благодаря сервису «Жизненные ситуации» в удобном и наглядном виде можно получить исчерпывающие сведения о действиях в конкретной ситуации, выяснить, какие документы будут нужны, или определить полноту уже имеющегося пакета.

Сначала сервис предложит выбрать объект (квартира, земельный участок и т. д.) и операцию (например, продать, купить, подарить), по которым планируется получение запроса. Затем заявителю нужно будет ответить на вопросы анкеты для того, чтобы уточнить информацию. Справа появятся полный перечень документов, необходимых для выбранной операции, стоимость и максимальный срок оказания услуги. Список можно распечатать или сохранить.

Также с этой страницы заявитель сможет перейти в раздел «Электронные услуги», который предоставит возможности для дальнейших действий, в том числе и для подачи документов. Если заявитель не найдет случая, подходящего под его операцию, он может получить консультацию по единому справочному телефону 8 (800) 100-34-34.

Портал Росреестра предлагает гражданам и организациям и другие удобные электронные сервисы, которые позволяют сэкономить время и быстро получить нужную информацию, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.