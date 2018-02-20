Строительство жилых домов на участках в садовых товариществах - сейчас распространенное явление. Кто-то возводит строение на своих шести сотках, кто-то выкупает по два-три участка, чтобы отгрохать настоящие хоромы с придомовой территорией. При этом мало кто задумывается, что у этого варианта есть подводные камни, один из которых - высокая пожароопасность.



Семья Федоровых (фамилия изменена) тоже решила строить жилье на своем дачном участке, каждый рубль вкладывала в будущий дом. Когда в семействе узнали о прибавлении - рождении внука, супруги решились на продажу своей однокомнатной квартиры. Федоровы планировали на вырученные деньги одним махом достроить дом как раз к рождению малыша.

Замечательные планы почти претворились в жизнь. Осталось по мелочам доработать, и можно было справлять новоселье. Но случилось непоправимое. В один из выходных дней что-то загорелось в гараже, который был под одной крышей с домом. Огонь быстро перекинулся на другие строения, и примерно за час дом, на строительство которого было потрачено больше 2 миллионов рублей и 5 лет жизни, сгорел до основания.

- Пожарные расчеты не смогли быстро приехать, а мы своими силами не справились, - рассказывают Федоровы. - Хорошо, что хоть дочку с внуком смогли вовремя вытащить из дома и отправить к соседям. Все сгорело - вещи, документы, деньги. Выбежали на улицу в одних куртках.

Когда немного перевели дух и стали осмысливать происходящее, то поняли, что зря винили в нерасторопности пожарных. Они приехали довольно быстро - через 15 минут после вызова. Но машины полчаса стояли у ворот СНТ, которые в этот день председатель закрыл на замок, благополучно уехав домой. Пока искали инструмент, чтобы срезать замок, прошло еще 20 минут. А когда машины с трудом протиснулись по узким аллеям садового товарищества, то оказалось, что и с пожарным гидрантом не все ладно. Воды, что была в цистерне пожарной машины, хватило только на то, чтобы залить пепелище.

Сейчас семья Федоровых приходит в себя после случившегося. Трудно, почти невозможно осознать и принять, что в 50 лет ты стал фактически бомжом. Накоплений нет, жилья нет, документов нет, одежды нет. Все сожрал беспощадный огонь. Супруги, их дочь и внук пока устроились в съемной квартире. Весной, если удастся взять банковский кредит, Федоровы вновь будут строиться, но теперь учтут свои ошибки и потребуют от руководства СНТ выполнения положенных мероприятий по профилактике пожаров. Теперь они научены горьким опытом.

- Если бы знать заранее все нюансы, то наверняка сто раз подумали бы, стоит строить дом в СНТ или нет, - говорит глава семьи. - Раньше мы не задумывались над тем, открыты или закрыты ворота в товарищество. Не сильно беспокоила проблема узких проездов: наша машина проезжает - и ладно. Оказывается, многие дачники нарушают межу и строят заборы, выходя за границы участка. Таким образом, вместо положенных по нормативу 4 метров дорога сужается до 2,5 - 3 метров.

- А пожарный гидрант, на который мы собирали деньги всем СНТ, и вовсе не работает, - продолжает его супруга. - Как признался председатель товарищества, гидрант стоит только для галочки, для того, чтобы не платить штрафы контролирующим организациям. В нем нет достаточного напора воды.

В Главном управлении МЧС подтвердили эти слова. Вот что сообщил корреспонденту «Казанских ведомостей» начальник отдела по работе со средствами массовой информации Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (МЧС РТ) Андрей Родыгин:

- Нынешняя зима выдалась снежной. Под сугробами оказались пожарные гидранты, так необходимые в случае возникновения пожара. Кроме того, снежные заносы мешают проезду пожарной техники. Особенно это касается сельских населенных пунктов, садовых товариществ и поселков. А это существенно влияет на время прибытия пожарных подразделений и тушение пожара. Если гидрант окажется на момент возгорания под толщей снега, то на тушение огня и спасение жизни людей может уйти непозволительно много времени. Правление СНТ обязано своевременно организовывать чистку дорог от снега.

Ответственность за исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление, очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года лежит на руководителе предприятия или на председателе СНТ.

Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Если этой информации нет, то в садовых товариществах с их узкими проездами сложно найти гидрант, особенно в ночное время.

Владельцам жилых домов, дачных домиков надо заблаговременно позаботиться о пожарной безопасности своего жилища. В доме обязательно должны быть непросроченные огнетушители, тара с сухим песком. Нежелательно строить бани, гаражи под одной крышей с жилым домом. Если возгорание произойдет при перетопе печи или что-то замкнет в электрике машины, огонь перекинется на все строение. Подумайте заранее о страховке.

И конечно, все домашние должны знать, что при пожаре надо звонить по номеру 01, с мобильного телефона - 101. Единый номер вызова экстренных служб - 112.