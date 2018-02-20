«Каким вы себе представляете истинного защитника Родины и какими качествами он должен обладать?» - спросили «КВ» казанских женщин накануне

23 Февраля.

Альфия Вафина, учительница:

Истинные защитники Родины - это героические люди, готовые отдать жизнь ради Отечества, каждый из которых заслуживает особого уважения. Это военные, сотрудники полиции, спасатели, пожарные - они трудятся ради того, чтобы страна могла жить спокойно.

Гузал Исхакова, библиотекарь:

Защитниками Отечества считаю тех, кто понимает значение слова «Родина». Это ветераны труда, войн и мужчины, служившие в армии. Именно их я считаю достойными сынами Отечества. Не думаю, что каждого мужчину можно назвать защитником.

Хадича Ханафиева, пенсионерка:

Истинный защитник - это мужчина-патриот, который любит свою страну, семью и искренне предан Родине. В этот праздник я всегда поздравляю своего мужа и моих сыновей. Они моя опора, мое все!

Алина Гайфуллина, студентка:

Для меня истинный защитник Родины - мужчина, готовый ради своей семьи на все. Ведь если он сможет защитить жену и детей, значит, защитит и Родину. Считаю, не нужно поздравлять с этим праздником маленьких мальчиков и юношей, не служивших в армии, - это незаслуженно.

Миляуша Галлямова, десятиклассница:

Настоящий защитник - тот, кто всегда в ответе за своих близких и готов отстоять их права. Для меня это прежде всего мой папа, который ради нас готов на все.