С каждым годом доля контрактников в российской армии растет. Какие преимущества имеют такие военнослужащие и насколько сложный отбор надо пройти для службы по контракту, узнал корреспондент «КВ».



Поступить на военную службу по контракту можно в течение всего года. Доброволец, который изъявил желание стать профессиональным военнослужащим, должен обратиться в местный пункт по отбору на контрактную службу, где он получит информацию о наличии вакансий. Но следует помнить, что предстоят серьезные испытания. Подробности нам рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту по РТ подполковник Виталий Елагин.

Служат лучшие

Основные критерии отбора: возраст (не менее 18 лет и не более 40), наличие образования (не ниже среднего), отсутствие различных видов юридической ответственности (в первую очередь судимости), соответствие требованиям по состоянию здоровья, физической форме и профессионально-психологическому отбору.

- Мы запрашиваем данные на всех потенциальных контрактников, утаивать что-то бессмысленно. И если человек претендует, например, на водительскую должность, но у него ежемесячные штрафы за нарушение ПДД, то водителем в ВС ему не быть. Все индивидуально рассматриваем и на комиссии выносим решение, - подчеркнул Виталий Елагин.

На этапе профессионально-психологического отбора соискатель проходит ряд тестов - проверяются личные, профессиональные качества, поведение человека. Специальное оборудование помогает выявить, чем будущему контрактнику интереснее всего заниматься. Весь процесс отбора занимает примерно 1 - 1,5 месяца.

В 2017 году на службу по контракту отправились более 700 татарстанцев. Из них около 100 человек из Казани. Но отбор прошли не все - желающих со всей республики пройти конкурс было порядка 900. Есть интерес к контрактной службе и у девушек, да такой, что спрос превышает наличие свободных должностей! За минувший год контракт заключили 23 представительницы прекрасного пола.

Средний возраст контрактников из Татарстана - 23 - 28 лет. Примерно 10 - 15% из них уже обзавелись семьей. Особой популярностью среди военнослужащих пользуются ВДВ и воинские части, расположенные на территории Центрального военного округа. Около 100 человек из РТ отправились служить на российскую военную базу в Таджикистан.

- Условия там тяжелее, но и денежное довольствие выше, повышенная выслуга. Поэтому многие ребята выбирают именно эту часть, - объяснил подполковник.

Служебные преимущества

Первый контракт доброволец заключает на два или три года по собственному выбору. На первом этапе военнослужащие получают от 19 тыс. рублей. Размер своей зарплаты контрактник может повышать самостоятельно за счет сдачи нормативов по физической подготовке. Доплаты могут достигать 12 тыс. рублей ежемесячно. Развитие в профессиональном плане открывает дорогу и к надбавке за классность. Так что оклады достигают 40 тысяч.

Один из критериев, почему граждане отдают предпочтение контрактной службе, - это стабильное довольствие, отметил Виталий Елагин. Кроме того, контрактники имеют отличные социальные гарантии, бесплатное питание (в некоторых воинских частях есть даже шведский стол!), медицинское и жилищное обеспечение, а также выход на пенсию по достижению 20-летней выслуги.

- У контрактника совсем другой статус по сравнению со срочниками. Военнослужащие чувствуют гордость за страну, понимают, что они защитники. Это даже перекрывает материальные факторы. Плюс контрактник видит свой профессиональный рост, он может дойти вплоть до офицерского звания, - рассказал Виталий Елагин.

До недавнего времени на службу по контракту могли отбираться только граждане, отслужившие по призыву. Но в 2014 и 2017 году в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» были внесены изменения. Теперь граждане, которые окончили средние специальные и высшие учебные заведения, могут выбирать - отслужить год по призыву либо два года по контракту. Для этого достаточно пройти отбор и уведомить военкомат.

В конце беседы подполковник Виталий Елагин передал поздравление нашим читателям с наступающим праздником:

- Поздравляю с 23 Февраля мужчин, защитников. Тех, кто служил, ветеранов, и тех, кто еще будет служить. Желаю всем здоровья, успехов. Главное, чтобы был мир.