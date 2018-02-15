В нескольких регионах страны превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. Из-за роста заболеваемости закрываются школы и детские сады.

В России. С 12 по 18 февраля в 22 регионах страны было зафиксировано превышение эпидемического порога по гриппу и ОРВИ. Так, в Саратовской области, по данным на 19 февраля, полностью приостановлены занятия в 246 школах, 15 дошкольных детских образовательных учреждениях, в 4 школах-интернатах и т. д. Здесь эпидемический порог превышен на 65,7%. В Самарской области были полностью закрыты 31 школа, 8 дошкольных учреждений, одна школа-интернат, частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69 школ. В области эпидемический порог превышен почти на 15%. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что интенсивность эпидемического процесса в целом по стране невысокая.

В Татарстане рост заболеваемости ОРВИ отмечается с середины января. С 15 по 21 января в республике было зарегистрировано 12693 случая ОРВИ. Через неделю, с 22 по 28 января, количество заболевших составило 15063 человека. С 29 января по 4 февраля ОРВИ была выявлена у 16680 пациентов, с 5 по 11 февраля - у 17562 человек. На прошлой же неделе, с 12 по 18 февраля, ОРВИ была зарегистрирована уже у 18030 татарстанцев. Все эти данные опубликованы на сайте Управления

Роспотребнадзора по РТ. Специалисты также сообщили, что заболеваемость в республике ниже эпидемического порога на 22,6 процента.

Как обстоят дела в столице Татарстана? Есть ли в Казани эпидемия? Какие меры защиты помогут подстраховать себя от гриппа или ОРВИ? Со всеми этими вопросами «КВ» обратились к главному эпидемиологу Управления здравоохранения по Казани Минздрава РТ Алсу Буланкиной.

Доктор заверила нас, что в Казани ситуация спокойная, уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога, зарегистрированы лишь единичные случаи сезонного гриппа. Причем все заболевшие гриппом не были привиты. В росте же заболеваемости ОРВИ ничего особенного нет.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями имеет свою сезонность, она увеличивается в осенний и зимний период. Это закономерно и характерно для такого времени года. Эпидемии сейчас нет. Мы наблюдаем обычный сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Нами проделана большая работа по вакцинации казанцев против гриппа. Впервые мы привили 42 процента населения - это более 500 тысяч жителей. Также в этом году в состав противогриппозных вакцин были включены иммуномодуляторы, стимулирующие защитные силы организма.

Поэтому мы надеемся, что всплеска заболеваемости не будет. Мы его не ожидаем. Тем не менее готовы к любому сценарию развития событий. В медицинских учреждениях Казани имеется запас защитных масок, дезинфицирующих средств. Больницы города полностью обеспечены необходимым количеством лекарственных препаратов.

Как говорится, вооружен - значит защищен. Вряд ли кто-то сможет дать точную гарантию, что эпидемия обойдет Казань и Татарстан. Поэтому важно обратить внимание на свой образ жизни, в частности, питание.

- Старайтесь включать в рацион продукты, содержащие витамин С. Это прежде всего квашеная капуста, цитрусовые, болгарский перец, разные виды капусты, черная смородина. В луке и чесноке содержатся фитонциды, которые отлично помогают иммунной системе в борьбе с вирусами. Витамин D оказывает положительное влияние на состояние защитных сил организма. Он образуется в организме под действием солнечного света, концентрация которого зимой значительно снижается, иммунитет падает.