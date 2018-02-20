Российский керлингист Александр Крушельницкий не будет присутствовать на обсуждении вопроса о принятии допинга в заседании CAS.

Объяснения его вкратце таковы: Александр не видит повода лично при этом присутствовать – результаты двух проб не могут быть ошибочными, так что вердикт по этому вопросу предсказуем. Сам спортсмен утверждает, что он «чист», и ему, скорее всего, подмешали препарат недруги, но с фактами трудно спорить.

Обычный вердикт в таких случаях – дисквалификация и отобранная медаль. Так что первая российская медаль в керлинге, похоже, станет «медалью-фантомом».