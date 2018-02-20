Если боец невидимого фронта работает без проколов, то его подвиг чаще всего так и остается тайной за семью печатями. Об Исхаке Ахмерове мы могли бы тоже ничего не узнать. За много лет службы в нелегальной разведке у него не было ни одного провала. Именно он разработал легендарную операцию «Снег», которая перевернула ход Второй мировой войны. Не случайно за особые заслуги Исхака Ахмерова его имя внесено на Мемориальную доску Зала истории Службы внешней разведки РФ.

Письмо в Службу внешней разведки

Прошлое постепенно раскрывает свои тайны. Правда, многое в этой истории до сих пор остается под грифом «Совершенно секретно». Для татарстанцев имя разведчика Исхака Ахмерова открыла главный хранитель фондов Музея национальной культуры НКЦ «Казань», создатель постоянной экспозиции «Наши соотечественники - герои невидимого фронта» Индуса Мингазова.

- Все началось в 1995 году, когда по татарскому радио я услышала радиоспектакль, поставленный по публикации еженедельника «Совершенно секретно» «Операция, которую приказали забыть». Главным героем спектакля был наш земляк Исхак Ахмеров, 10 лет возглавлявший нелегальную резидентуру в США. А в 1996 году вышла книга разведчика Виталия Павлова «Операция «Снег». Эта операция была настолько засекречена, что было приказано уничтожить все касающиеся ее документы.

Если бы не эта книга, никто бы не узнал, кто и как убедил Америку в необходимости открытия второго фронта во время Второй мировой войны, - рассказала Индуса Зайниевна. - Я решила связаться с Павловым и написала письмо в Службу внешней разведки на его имя. Рассказала о нашем музее и обратилась с просьбой помочь в создании экспозиции, посвященной Исхаку Ахмерову.

Через некоторое время пришло письмо из Москвы от старшей дочери Ахмерова Маргариты. Она написала, что Виталий Григорьевич лежит в госпитале, он передал ей мою просьбу о сотрудничестве. Вот так мы познакомились и подружились с Маргаритой. При встрече у нее дома в Москве она ознакомила меня с архивом своего отца, передала в музей подлинные фотографии, уникальные документы и рассказала о его жизни.

От приказчика до депутата

История жизни Исхака Абдуловича Ахмерова - это настоящий историко-приключенческий роман с неожиданными поворотами захватывающего сюжета, событиями и государственными тайнами, от которых в буквальном смысле зависела судьба человечества.

Родился Исхак Ахмеров 7 апреля 1901 года в городе Троицке Оренбургской губернии (ныне Троицк Челябинской области). Его отец внезапно скончался через шесть месяцев после рождения сына, и молодая мама с грудным ребенком вернулась в отчий дом - в деревню Малый Битаман, сейчас это Высокогорский район Татарстана.

Дед Исхака, кустарь-скорняк, обучил внука грамоте и скорняжному ремеслу. После смерти деда в 1913 году Ахмеровы переехали в Казань и жили у родственников в доме на нынешней улице Московской. Дом тот не сохранился. 12-летнему Исхаку пришлось подрабатывать и курьером в типографии, и подмастерьем, был он и мальчиком на побегушках в галантерейном магазине, и хлебопеком. Исхак очень быстро всему учился и в 16 лет уже стал приказчиком у купца первой гильдии Бахтеева.

После революции 1917 года молодой власти были нужны грамотные специалисты. По путевке Казанского Совета рабочих и красноармейских депутатов Исхак Ахмеров был направлен в Москву на курсы счетоводов. После их окончания работал в Народном комиссариате продовольствия. В 1919-м вступил в партию большевиков, а в 1920 году молодого активного работника избрали депутатом Казанского городского совета. В 1920 - 1921 годах 20-летний Исхак - начальник снабжения армии, затем - начальник управления снабжения Наркомпроса Татарской Республики. Одновременно он учился в Северо-Восточном археологическом и этнографическом институте, открытом при Казанском университете. И там раскрылись его таланты к языкам.

Задание - реанимировать агентурную сеть

Как талантливого студента Исхака Ахмерова направили на учебу в Москву, в Коммунистический университет трудящихся Востока, где он стал изучать турецкий язык. Потом перевели в МГУ, на факультет внешних сношений. Затем была учеба в Институте красной профессуры. В 1930 году его взяли на работу в ОГПУ, а с 1932 года Исхак был зачислен в один из секретнейших отделов советской разведки - иностранный, «отдел нелегалов».

Работал на дипломатической службе в Средней Азии, секретарем Генерального консульства СССР в Стамбуле. В 1934 году был направлен на нелегальную работу в Китай. Там обучался в американском колледже. К тому времени Исхак в совершенстве владел английским, французским и турецкими языками. В 1935-м его отправили в Америку. В Нью-Йорке он стал студентом знаменитого Колумбийского университета и работал над восстановлением связи с ранее «законсервированными» агентами.

За годы работы в США Ахмеров создал широкую агентурную сеть. У него были источники информации в Государственном департаменте США, министерстве финансов, аппарате Белого дома, других учреждениях.

Операция «Снег»

Вершиной деятельности Исхака Ахмерова стала операция «Снег». Ее можно назвать одной из уникальнейших за всю историю советской разведки. Целью «Снега» было ликвидировать угрозу возникновения второго фронта на Дальнем Востоке, спровоцировав конфликт между Японией и Америкой.

Разрабатывал операцию Исхак Ахмеров. Среди его знакомых был сотрудник Министерства финансов США Гарри Декстер Уайт. Уайт общался с министром финансов США Моргентау, который имел большое влияние на Президента США Рузвельта. Уайт не был агентом Ахмерова, он работал с ним не за деньги, а по идейным соображениям. Кстати, по фамилии Уайт, то есть «белый», операция и получила свое название «Снег».

В 1939 году в разведке стали проходить чистки, и Ахмерова вызвали в Москву для проверки. В это же время началась Вторая мировая война. Япония готовилась нанести удар по СССР, поэтому было необходимо реализовывать операцию «Снег».

Но Ахмерова в США не выпустили. И тогда он предложил отправить вместо себя молодого сотрудника Виталия Павлова, которому было 25 лет. Исхак Абдулович взялся подготовить коллегу к этой операции: дал дополнительные уроки английского языка, составил детальный конспект и четкий план действий. Павлов с задачей справился отлично. В результате в ноябре 1941 года США выдвинули Японии ультиматум. В документе излагались жесткие требования, сформулированные Ахмеровым: вывести войска из Китая, Вьетнама, Кореи, Маньчжурии, выйти из Тройственного пакта Берлин - Рим - Токио. Японцы поняли, что война неизбежна, и первыми 7 декабря 1941 года нанесли удар по главной морской базе США на Тихом океане Перл-Харбор.

Начались военные действия. В сложившейся ситуации Японии было уже не до войны с Советским Союзом. Это позволило нашему командованию перебросить войска под Москву. Этот резерв из «сибирских дивизий» внес решающий вклад в разгром немцев под столицей.

Оперативный брак по любви

В Америке Исхак Ахмеров нашел свою любовь. С Хелен Лоури - племянницей генерального секретаря Компартии США Эрла Браудера, разведчик познакомился по служебной необходимости. Хелен была не только умницей, надежным другом, но и красивой, обаятельной девушкой. И неудивительно, что их деловые отношения переросли в любовь, которую они пронесли через всю жизнь. Несмотря ни на какие сложности, Ахмерову и Хелен позволили пожениться. Затем их отозвали в Москву, и опытнейшего разведчика понизили до звания стажера отдела.

Когда началась война, руководство страны вернуло Ахмерова в США для восстановления там агентурной сети. В США они с Хелен отправились в сентябре 1941 года. Жили в Балтиморе. Для надежного прикрытия Исхак Абдулович создал коммерческую фирму по пошиву и торговле меховыми изделиями. Здесь ему как раз пригодились навыки скорняжного дела, которым его когда-то научил дед. Бизнес развивался очень успешно и давал ему повод разъезжать по всей Америке, встречаться с разными людьми. За несколько лет круг советской резидентуры увеличился в несколько раз. Только за военные годы семья Ахмеровых переправила в центр 2766 фотопленок с секретными материалами объемом 75 тыс. машинописных листов. Это были материалы чрезвычайной государственной важности, например, по поиску нацистских преступников, о разработке в США атомного оружия и другая информация.

В Америке Ахмеровы проработали до 1946 года. Там в 1944 году у них родилась дочь Маргарита. После возвращения в СССР Исхак Ахмеров был назначен заместителем начальника отдела Управления нелегальной разведки. После отставки преподавал в учебных заведениях советской внешней разведки. Также выезжал в краткосрочные командировки, проводил операции по восстановлению связей с агентами-нелегалами, принимал участие в подготовке новых разведывательных кадров.

В 1947 году у них с Хелен родилась тройня: Елена, Екатерина и Михаил. Все дети в метриках были записаны как татары. Исхак Абдулович Ахмеров скончался 18 июля 1976 года. Супруга Елена Ивановна (Хелен) умерла в 1981 году. Они похоронены в Химках.

Неизвестная семья разведчика

- На выставке «Наши соотечественники - герои невидимого фронта» представлены уникальные экспонаты: часы Исхака Ахмерова - подарок от командования, его солнцезащитные очки, которые передала в музей младшая дочь Екатерина Исхаковна, документы из архива Маргариты Исхаковны, - продолжает свой рассказ Индуса Мингазова. - Кстати, благодаря Маргарите я познакомилась с первой семьей Исхака Абдуловича.

В 1999 году получила письмо из Москвы: «Я Третьякова Наталия Робертовна, внучка Исхака Абдуловича Ахмерова от первого брака. Рита умерла. Архив теперь у меня. В бумагах Риты нашла ваш адрес и решила вам написать». Мы с Наталией встретились. Она передала в музей подлинные документы казанского периода жизни отца, семейные фотографии, рассказала о первой семье разведчика.

Первой женой Исхака Абдуловича была Валентина Михайловна Неугодова-Ахмерова. Они жили вместе в Москве, Турции и даже какое-то время в Америке. У них родился сын Роберт. Когда началась Великая Отечественная война, Роберт был зачислен в радиошколу. В 1942 году 17-летний Роберт ушел на фронт, заслужил много боевых наград. После войны Роберт Исхакович стал дипломатом, работал в Швейцарии и других странах. Скончался в 1998 году.

Экспозиция «Наши соотечественники - герои невидимого фронта» продолжает пополняться. Совсем недавно из Службы внешней разведки РФ мы получили копии документов Исхака Ахмерова периода его работы в США и Турции, в том числе и американский паспорт.

Память

Кабинетом министров РТ подписано постановление об установке мемориальной доски на фасаде дома №4 по улице Жуковского с надписью на русском и татарском языках: «В этом здании в 1920 - 1921 гг. в Наркомате просвещения ТАССР работал выдающийся советский разведчик Исхак Абдулович Ахмеров».

А в Челябинске 16 апреля 2015 года открыли памятник Исхаку Ахмерову, хотя он никогда не жил в этом городе, а только родился в Челябинской области. По предложению мэра Казани Ильсура Метшина одна из улиц в новом микрорайоне ЖК «Арт-Сити» Советского района будет названа в честь разведчика Исхака Ахмерова.