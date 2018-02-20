Хоккеисты казанского «Ак Барса» провели 21 февраля в Москве и второй контрольный матч. На этот раз соперником казанцев были московские армейцы.

Счет – 4:1 в пользу волжан. Сначала Андрей Марков точно бросил после передачи Даниса Зарипова – 1:0. Затем в начале второго периода все тот же Марков оформил дубль, а ведь в это время казанцы играли в меньшинстве.

А до конца второго периода успел отличиться и Джастин Азеведо – 0:3.

Лишь в начале третьего периода ЦСКА один гол отыграл – 1:3, но точку в матче поставил Владимир Ткачев – 1:4.

23 февраля соперники встретятся вновь.