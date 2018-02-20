Если утром определилась первая пара полуфиналистов на мужском хоккейном турнире в Пхенчхане, то днем 21 февраля стали известны участники второго полуфинала.

Сначала сборная Канады в упорном матче все же смогла с минимальным перевесом (1:0) переиграть финнов, а затем в еще более напряженном поединке сборная Германии сумела одолеть грозных шведов в овертайме. Немцы постоянно вели по ходу матча, но шведы ценой невероятных усилий счет сравняли – 3:3. Но уже через полторы минуты овертайма немцы праздновали победу – 4:3.

Теперь 23 февраля пройдут полуфиналы Россия – Чехия и Канада – Германия. 24 февраля пройдет матч за третье место, а финал пройдет 25 февраля.