Московские армейцы в ответном мачте 1/16 финала Лиги Европы в Москве против «Црвены Звезды» сумели выиграть с минимальным счетом (1:0), и эта победа вывела команду Гончаренко в 1/8 турнира.

Единственный мяч в этой встрече на счету Алана Дзагоева, который сумел подстроиться под передачу Кучаева с фланга и пробить мимо голкипера. Случилось это уже в добавленное к первому тайму время. Во втором тайме тот же Дзагоев мог оформить дубль, но и гости могли отличиться – по меньшей мере, два момента, чтобы сравнять счет, имели сербы, но удача была на стороне москвичей. Матч так и закончился – 1:0.