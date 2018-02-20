Футболисты казанского «Рубина» в третьем контрольном матче на испанском сборе встречались с еще одним норвежским клубом – «Лиллестремом», занимающим 12-е место в элитном дивизионе.

Состав по сравнению с матчем против «Волеренги» почти не изменился: Рыжиков заменил Джанаева, а Устинов Кудряшова.

Начали команды матч в высоком темпе, и «Рубин» имея некоторое игровое преимущество, уже на 9-й минуте открыл счет. Атаку начал Ильзат Ахметов, затем Павел Могилевец нашел передачей Олега Кузьмина на дальней штанге – наш ветеран поймал мяч и отправил его в сетку – 1:0.

Гол этот раскрепостил наших ребят – били по воротам Нобоа,Могилевец, Камболов. Били, но не забили.

А на 39-й минуте у ворот «Рубина» из ничего возник момент, и норвежцы его реализовали – 1:1.

На 61-й минуте матча произошла ожидаемая массовая замена – на поле у «Рубина» вышли Кудряшов, Сорокин, Микушин, Махатадзе, Подберезкин, Канунников, Жемалетдинов, Карадениз и Голдобин.

После этого, как уже не раз бывало, игра перешла ближе к воротам «Рубина».

Но до реальных голевых моментов дело не дошло, и матч закончился со счетом первого тайма – 1:1.

«Рубин» до конца сбора (25 февраля) планирует провести еще один контрольный матч.