Преступление мужчина совершил в декабре прошлого года.

28-летний житель Чистополя признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Суд установил, что в декабре прошлого года владелец передал мужчине автомобиль для совершения ремонта. Однако 28-летний гражданин решил проехать на машине до магазина. По пути его остановили сотрудники ДПС.

По решению суда житель Чистополя получил один год условно, с испытательным сроком на 1 год.