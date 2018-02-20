Инцидент произошел в октябре прошлого года. Молодой человек был пьян.
18-летний житель Самары признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Пьяный парень в октябре прошлого года в одном из казанских дворов выкрикивал лозунги террористического характера. Это привлекло внимание охранника магазина, который вызвал наряд полиции. Полицейские пытались успокоить молодого человека. Но тот в ответ нанес три удара кулаком в голову одному служителей правопорядка.
Свою вину подсудимый признал. Решением суда парень получил штраф в размере 35 тыс. рублей.
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