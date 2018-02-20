Территория свалки была обнесена металлическим забором, также установленного с нарушениями.
Два нарушения на одном участке выявили инспекторы ЦТУ Минэкологии и природных ресурсов РТ, сообщает пресс-служба ведомства. Внимание инспекторов привлек забор на ул. Зеленая Поляна в Казани. Он был расположен в 11 метрах от реки, тогда как по законодательству 20-метровая полоса береговой линии предназначена для общего пользования. А за забором была обнаружена несанкционированная свалка железобетонных отходов. Общая площадь загрязнения – 42 кв. метра. Нарушители были привлечены к ответственности.
Loading...