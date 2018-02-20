Ребенка спасла мать, сделав ему искусственное дыхание.

Против 31-летнего жителя Набережных Челнов возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Версия следствия: 20 февраля этого года муж с женой распивали у себя дома алкоголь. В какой-то момент их двухлетний ребенок заплакал. Айрат Шаматдинов зашел в комнату, прокричал «Я убью тебя» и принялся душить своего сына. В результате ребенок начал задыхаться, кожа приобрела синюшный оттенок. Его спасла мать, сделав искусственное дыхание. Затем женщина вызвала бригаду скорой помощи.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.