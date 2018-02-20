Завтра, 22 февраля, в Казани ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сообщается на сайте gismeteo.ru. Скорость ветра составит 4-5 м/c. При порывах – 7-8 м/c. Атмосферное давление – 757-758 мм рт. ст.