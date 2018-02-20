На Олимпиаде в Пхенчхане россиянин Сергей Ридзик в соревнованиях по фристайлу (ски-кросс) завоевал для России еще одну медаль - бронзовую. Его опередили в финале канадец Бреди Леман и швейцарец Марк Бишофбергер. 