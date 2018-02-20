В первом четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане сборная Чехии лишь по буллитам сумела одолеть сборную США - 3:2.

Единственный реализованный буллит на счету Коукала, а Павел Францоуз отразил все пять бросков американцев. Сборная России в матче со сборной Норвегии особых проблем не имела, уже в первом периоде забросив три шайбы - Григоренко, Гусев, Войнов.

Во втором периоде норвежцы одну шайбу отыграли, но затем забили Калинин и Нестеров. Исход встречи был уже ясен, а в третьем периоде жирную точку в этом матче поставил Телегин - 6:1.

Теперь 23 февраля россияне в полуфинале турнира сразятся со сборной Чехии.