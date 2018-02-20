Проект планируется реализовать к 2045 году.

В Казани состоится форум, посвященный автоматизированному и беспилотному передвижению. «Европа приняла стратегию, что к 2030 году активно развить территорию беспилотного движения, то, по нашим оптимистичным прогнозам, это где-то 2045 год», – отметил директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Также спикер добавил, что важный момент при реализации проекта – кадры. «Их надо готовить. Я не скажу, что в России многие могут похвалиться подготовкой кадров по ИТС», – подытожил Рифкат Минниханов.