С 12 по 18 февраля, в 22 регионах страны было зафиксировано превышение эпидемического порога по гриппу и ОРВИ.
Так, в Саратовской области по данным на 19 февраля полностью приостановлены занятия в 246 школах, 15 дошкольных детских образовательных учреждениях. Здесь эпидемический порог превышен на 65,7%. В Самарской области были полностью закрыты 31 школа, восемь дошкольных учреждений, одна школа-интернат. В области эпидемический порог превышен почти на 15%. В Татарстане заболеваемость ниже эпидемического порога на 22,6 процентов.
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