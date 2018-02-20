Во вторник, 20 февраля, сыграли еще две пары свои первый матчи 1/8 финала. В Лондоне «Челси» принимал «Барселону» и, несмотря на счет 1:1, игра подарила болельщикам праздник футбола.

Во всем блеске проявил себя полузащитник «Челси» Азар - именно с его ювелирной передачи Виллиан и открыл счет на 62-й минуте. Но в «Барселоны» всегда найдется Месси - Лионель и сравнял счет на 75-й минуте с передачи Андреса Иньесты - 1:1. Кстати, Месси впервые в карьере забил в ворота «Челси». Ответный матч пройдет в Барселоне 14 марта.

А в Мюнхене «Бавария» принимала «Бешкиташ» и добилась разгрома, хотя счет первого тайма был всего 1:0. Уже на 16-й минуте «Бешикташ» остался вдесятером (удален был Домагой Вида), но лишь в конце первого тайма Томас Мюллер «реализовал большинство» - 1:0.

А дальше голы в ворота турков посыпались, как из рога изобилия - Томас Мюллер и Роберт Левандовски оформили по дублю, еще один гол на счету Кингсли Комана - 5:0.

Ответный матч в Стамбуле 14 марта вряд ли что-то принципиально изменит.