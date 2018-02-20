Завершающий матч домашнего цикла регулярного чемпионата КХЛ станет для казанского клуба «Ак Барс» юбилейным – именно 27 февраля 1998 года впервые в истории завоевали звание чемпионов России.

В этот день «Ак Барс» выйдет на лед в ретро-форме, а в «Татнефть-Арене» соберутся герои тех лет: игроки, тренеры и персонал. Поднимут и именной стяг тренера Юрия Моисеева – кузнеца этой победы.

Естественно, для болельщиков будет организован и развлекательный блок. Вспомните об этом после 23 февраля.