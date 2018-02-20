Динамовцы на стадионе в Дербышках принимали когда-то легендарный «Водник» из Арханггельска.

Но тогда-то фраза губернатора Архангельской области «Мне нужны дворники, а не хоккеисты», уничтожила великую комнаду, большая часть которой переехала в московское «Динамо», после чего растворилась в пространстве нашей великой страны.

И сейчас «Водник» уже не тот, что прежде. Но, тем не менее, идет выше казанцев , набрав вдвое больше очков в 22 играх. Но 23-я игра внесла неожиданные для архангелогородцев коррективы.

Правда, гости первыми забили: на 9-й минуте Яшин не смог отразить неберущийся бросок – 0:1. Но на 27-й минуте легенда российского бенди Сергей Обухов тоже показал мастерство в исполнении удара – 1:1. Увы, на 38-й минуте Дергаев вновь вывел «Водник вперед. И все же на 41-й минуте счет сравнялся после удара Ибрагимова – 2:2 к перерыву.

И вот на 58-й минуте Обухов наконец-то понял, что только он сможет что-то показать молодым коллегам в этом матче – 3:2. А через минуту Ибрагимов с подачи Обухова совершил впечатляющий отрыв – 4:2. И это было еще не все – уже на 90-й минуте Вахрушев вынес «Воднику» приговор – 5:2. И лишь в добавленное время Архангельск смог чуть подсластить пилюлю – 5:3.