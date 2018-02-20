Хоккеисты казанского «Ак Барса» провели свой первый из трех контрольных матчей в Москве – против московского «Динамо» и уступили в овертайме – 3:4.

Казанцы открыли счет уже на 4-й минуте – отличился Галиев, но на этой же минуте Ефремов счет сравнял. До конца первого периода Бурмистров все же вывел гостей вперед на арене в Новогорске. Все решалось в драматичной концовке за четыре минуты до конца основного времени Волков сравнял счет, а за минуту до конца третьего периода Игумнов и вовсе вывел «Динамо» вперед.

К недолговременному счастью казанцев, Манухов на последней минуте основного времени счет сравнял, но на последней минуте в овертайме Злобин забросил последнюю шайбу в этом матче – 4:3 в пользу «Динамо». Напомним, 21 и 23 казанцы сыграют в Москве еще два контрольных матча – против ЦСКА. А также и то, что в матче не принимали участия легионеры «Ак Барса» Ландер, Клинкхаммер, Охтомаа и Секач, задействованные на Олимпиаде.