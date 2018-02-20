Каким вы его себе представляете и какими качествами он должен обладать? Об этом «КВ» спросили казанских женщин накануне Дня защитника Отечества, отмечаемого 23 Февраля.

Ольга Журавлева, 66 лет:

Мы в свое время читали множество книг о подвигах наших воинов, которые не жалели своей жизни ради Отчизны. На этих подвигах мы воспитывались. Да и сейчас в российской армии тоже достаточно примеров истинных героических поступков. Последний из них - подвиг нашего военного летчика Романа Филипова в Сирии. У российского солдата есть главное - чувство долга перед собой и своими товарищами и понятие воинской чести. Считаю, именно это должно быть присуще истинному защитнику Отечества. Он всегда верен присяге и живет по принципу: жизнь - Отчизне, честь - никому!

Ирина Апатова, 42 года:

На мой взгляд, истинный защитник Родины - не только солдат, но и патриот своей страны, готовый встать на защиту ее суверенитета, традиций, культурных и семейных ценностей, который заботится о своей семье и никогда не допустит войны. Главные качества характера истинного защитника и настоящего мужчины - умение любить, заботиться о своей семье, быть верным слову и делу.

Юлия Апатова, 20 лет:

Истинный защитник Родины - тот, кто при любых обстоятельствах, пусть даже самых рискованных, никогда не предаст свою страну, тот, кто ценой собственной жизни будет защищать все то, что годами созидали и укрепляли наши предки. В моем представлении истинный защитник обязательно должен быть патриотом своей страны, альтруистом и, что немаловажно, хорошим человеком.

Ольга Логинова, 18 лет:

Защитник Отечества - это, во-первых, патриот, человек, который любит свою Родину. Во-вторых, он мужественный, сильный, умеющий нести ответственность за свои поступки. Лично для меня таким человеком является герой «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого - советский летчик Алексей Мересьев. Во время Великой Отечественной войны он совершил настоящий подвиг и проявил лучшие человеческие качества, такие как бесстрашие, храбрость, выносливость. Это яркий пример настоящего мужчины, готового защищать свою Родину до последней капли крови.

Анна Лаппо, 8 лет:

Для меня защитник Родины - это воин. Он смелый, сильный и добрый. Служит в армии, беспрекословно слушается своего командира и выполняет все его приказы. Еще истинный защитник должен всегда надежно охранять границы нашей Родины, чтобы враги не смогли на нас напасть.