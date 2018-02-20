После снежного циклона, прошедшего в Казани в начале февраля, основные транспортные автомагистрали города дорожники относительно быстро привели в нормативное состояние.

Этого не скажешь об остановках общественного транспорта. Сильный гололед и ледяные кочки в карманах представляют серьезную опасность для пассажиров.

Во многих случаях автобусы даже не пытаются заехать в карман, так как не могут нормально остановиться и тронуться с места - там образуется ледяной накат. В итоге пассажиры вынуждены мелкими шажками преодолевать небольшой участок от остановки до порога автобуса, рискуя получить травму на неровной скользкой поверхности.

Что мешает обработать остановочные карманы общественного транспорта новым реагентом, о котором специалисты говорили еще в начале зимы как об эффективном и экологически безопасном?