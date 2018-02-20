Службу в армии парни и родители боятся большей частью из-за неизвестности - того, что ждет призывника за КПП. «КВ» решили приоткрыть завесу тайны и расспросить о подробностях жизни в современной армии недавно отслужившего бывшего рядового Руфина Шагалиева.



Службу он проходил в Бурятии, в городе Улан-Удэ, в автомобильном батальоне. В армию пошел добровольцем. Взял в училище «академку», а поскольку понимал, что после окончания учебы его в любом случае заберут, решил опередить событие и пойти служить.

- Сложно было привыкать к новой жизни?

- К режиму, конечно, трудно привыкать, но не сказал бы, что это непосильно. Нагрузка оказалась больше моральной, чем физической, из-за этого все были на нервах. Честно говоря, только в первые три-четыре месяца получал что-то новое, в остальное время службы пошло по накатанной: ранний подъем, построение, работа (зимой убрать снег, летом скосить траву), занятия теорией боев; наряды - дневальный, патрульный, дежурный по столовой, по медицинской части... Еще были выезды на полигон, где мы стреляли из автоматов, бросали гранаты, жили в горах.

- А что можешь сказать о дедовщине?

- Лично я с ее проявлениями не сталкивался. Главное, не обращать внимания на провокации со стороны старослужащих, не реагировать бурно и не лезть в бутылку. Через несколько месяцев вы уже шутить вместе будете и подружитесь. У меня, например, из сорока товарищей по службе в батальоне трое стали настоящими друзьями, теперь активно переписываемся.

- Какое напутствие дашь призывникам?

- Если вкратце, то в армии главное - твоя репутация. Как себя покажешь, так товарищи и будут к тебе относиться, так армейская жизнь и пойдет. Нужно постоянно держать себя в руках, не лезть в драки и помнить, что за это отправляют в дисбат. Обо всем можно договориться, не доводя конфликт до крайности.

Кстати, по словам Руфина, в плане санитарии в армии все очень строго, чистота во всех подразделениях просто идеальная да и кормили неплохо.