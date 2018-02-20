Накануне Дня защитника Отечества мы решили узнать, каково сейчас служится солдатам-срочникам и как подготовиться к армии будущим новобранцам.



О своем опыте армейской жизни рассказал студент ТИСБИ Руслан Мартынов, который в 2015 году служил в родной Казани в отдельной роте сопровождения воинских грузов.

- Руслан, твоя служба была связана с поездками. Во многих ли городах удалось побывать?

- Да, видел Киржач, Нижний Тагил, Пермь, Ростов, Таганрог, Кунгур. Скучать не приходилось!

- Ты попал в армию по желанию или нет?

- После школы я поразмыслил и решил, пока молод и неопытен, стоит сходить в армию. Хотелось найти новых друзей, получить новые впечатления. И пошел на службу по собственному желанию.

- Какая же она, армейская жизнь?

- Было и сложно, и весело. Большое внимание уделялось изучению устава и истории, скажем так, с патриотическим уклоном. В первый месяц мы, солдаты срочного призыва, были в карантине, проходили курс молодого бойца. Там из изнеженных домашних юношей нас старались превратить в боеспособный взвод, который смог бы в дальнейшем выполнять боевые задачи. Мне запомнилось первое физо (физподготовка. - Прим. автора). На этих занятиях бегом нужно было преодолевать довольно большие расстояния и делать различные комплексы общеукрепляющих упражнений: два часа подтягивались на турнике, занимались на брусьях, отжимались. Это стандартный физкультурный набор, возведенный в максимум. На первых порах при таких нагрузках было очень трудно, даже сильные и спортивные ребята ломались. Но только так, считаю, закаляется воля и духовная сила призывника.

Кормили нас достойно, к удивлению сослуживцев, готовили очень вкусно. Начальство и повара всегда заботились о свежести продуктов. Все было не так страшно, но негативные моменты, конечно, случались. Без легендарных абсурдных армейских приказов не обходилось.

- Опиши один обычный день армейской жизни.

- Подъем в 6.30. Мы сразу строились, нас пересчитывали, после чего одевались и бежали на сорокаминутную зарядку. Затем в казарме приводили себя в порядок - одевались, заправляли кровати, потом очередное построение и завтрак. Дальше командир знакомил нас с планом дня, который мы и выполняли. Поручения бывали самые разные. Но всегда к 12.00 у нас по плану должна была быть физподготовка, а после нее обед. Из столовой выходили маршем с песней и шли в казармы. Работали там с уставом, выполняли поручения командира. В 19.00 по расписанию ужин. После него ходили в душ, брились, стирали вещи, подшивались. В 21.00 направлялись в комнату досуга на информирование - смотрели новости. Дальше построение и распев строевых песен, вечерние проверки. В 22.30 отбой. Режим, возможно, монотонный и однообразный, но именно такая жизнь приучает к дисциплине и порядку.

- Что было самым трудным в службе?

- Правильное и своевременное исполнение приказов, несение внутренней службы. Бывает, призывник постоянно старается, выслуга у него безупречная, но лишь только на миг расслабился - дал промашку, а командование такие вещи без внимания не оставляет. Там важно всегда быть начеку. Отдельная ситуация с контрактниками. Некоторые из срочников просто могли не понравиться контрактникам, из-за чего совместное сосуществование оказывалось, мягко говоря, затруднительным. А вот дедовщины в своей части я вообще не наблюдал.

- Если коротко, что такое армия?

- Это хороший жизненный опыт. Там можно найти единомышленников, испытать себя и свою волю, многого достичь в моральном и физическом плане. И конечно, не стоит рассчитывать, что в армии будет легко. Нужно здраво отнестись к этому периоду жизни и пройти его с достоинством.

- Взгляд рядового на современную российскую армию?

- У нее большие перспективы. Из достоинств могу выделить техническое оснащение войск, оружейное, продовольственное. Знаю, что сейчас срочникам выдают новую форму, которая на порядок лучше той, что была у нас.

- Что бы ты пожелал будущим новобранцам?

- В первую очередь запастись терпением и быть стойкими! Перед армией учите устав, во время службы времени на это не хватает. Загляните в книги по психологии и конечно развивайтесь физически!