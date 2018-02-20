Памятник влюбленным собачкам в Краснодаре, Йошкин кот в столице Марий Эл... А какие интересные памятники и арт-объекты должны украшать улицы нашего города? Об этом «КВ» спросили казанцев (первый опрос горожан на эту тему опубликован в газете от 30 января).



Валерия Савельева, студентка КГАСУ:

Мне как человеку, увлекающемуся танцами, хотелось бы видеть памятник символу современного танца. К примеру, Майклу Джексону. Ведь он не только великий певец, но и танцор, который придумал знаменитую лунную походку. Этот танцевальный элемент популярен до сих пор.

Анна Дементьева, школьница:

В нашем метро мне очень нравится оформление станции «Площадь Тукая». Почему бы не продолжить идею с героями татарских народных сказок и не попробовать перенести их на улицы Казани? Нашего главного богатыря - Батыра - хочется видеть не в книгах, а наяву, с толпой туристов рядом.

Любовь Михайлова, пенсионерка:

В свое время в парке Горького меня покорили белочки. Теперь в теплые дни мы с внуками ездим туда посмотреть на этих лесных обитателей. Приятно бы было увидеть в парке большую статую белки с пушистым хвостом. Она стала бы интересным объектом для экскурсий и просто фотографий. А рядом можно поставить аппарат с кормом для настоящих зверьков.

Ольга Волчкова, домохозяйка:

Большую часть своей жизни я посвятила дому и детям. Постоянная домашняя работа, уборка, уход за близкими - тяжелый и необходимый труд, который в большинстве случаев оказывается незамеченным. Поэтому очень хочется увидеть памятник женщинам, которые дарят себя семье. Например, скульптуру добродушной женщины в фартуке, с аккуратно повязанным платком на голове и поварешкой в руках. Пусть этот арт-объект вызывает улыбку на лицах горожан и туристов. Уверена, глядя на него, многие вспомнят своих любимых хозяюшек.

Галина Закирова, мама двоих детей:

Минувшим летом возле театра имени Камала мои малыши впервые увидели памятник Батыру и Шурале. Они долго рассматривали его, а мы напомнили им сказку Габдуллы Тукая. Мы много читаем детям, они уже знают некоторых известных авторов и героев их произведений. Хотелось бы видеть памятник какому-нибудь великому писателю, стоящему в окружении своих героев, чтобы детки знали не только героев любимых сказок, но и их автора. А вообще, можно сделать целую сказочную аллею, на которой ребята увидят знакомых персонажей.