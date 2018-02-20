В минувшую субботу слушатели нашей школы стажера побывали в одном из самых любимых уголков отдыха казанцев - парке Химиков. И вот что там увидели.

«Сколько же здесь не была? Лет двадцать, наверное», - думала я, выходя из машины. В первый момент показалось, что мы с мужем и сыном ошиблись. Перед нами был совершенно другой парк - не тот, который я знала и любила в детстве. Исчезли огромные качели с медведями, с трудом забравшись на которые, мы не хотели слезать. Не было и крутой горки высотой с одноэтажный дом и изображением страшного бородатого Карабаса-Барабаса, с которой подростки, помнится, скатывались и зимой, и летом.

- Ну вот, а ты обещала покататься на настоящей зимней горке... - оглянувшись вокруг, разочарованно произнес восьмилетний сын. - Где же здесь на них катаются?

Пошли искать. Как и в прежние годы, в парке было многолюдно. Заметив оригинальную детскую площадку, поспешили к ней. Малышня примерно от 3 до 7 лет весело резвилась. Здесь ребятишки могут почувствовать себя звездочетом, водителем машины и даже скалолазом. Рядом площадка для самых маленьких - тех, кто только-только научился ходить. Им здесь тоже интересно. Они играют, родители общаются. А вот для ребят постарше что-то ничего не видно...

- Вы тут впервые? - обратилась к нам мама трех очаровательных ребятишек. - А мы здесь бываем почти каждый день. Для малышей тут очень хорошо, увожу со слезами. А вот старшая дочь, ей двенадцать, ходит с нами в парк неохотно. Говорит, ей тут скучно и нечего делать.

Увидев пустынную засыпанную снегом площадку для воркаута, такое же футбольное поле, а также заснеженную баскетбольную площадку и каток в центре с сомнительным качеством льда, где неуверенно скользила на коньках маленькая девочка, приходим к выводу, что эта девочка-подросток, скорее всего, права: зимние развлечения здесь только для малышей.

- Но мы в детстве катались на склонах парка, там горки естественные, их много! - вспомнила я, поспешив к противоположной стороне парка.

Там нас ждало еще большее разочарование: от зимних горок осталось одно воспоминание. Небольшой участок склона, на котором когда-то подростки проводили с ледянками все зимние каникулы и выходные дни, теперь упирается в забор автостоянки. На нем надпись: «Верните детям горку!» Молодой мужчина привел сюда покататься двух мальчишек лет десяти.

- Подождите, сначала я скачусь и все разведаю, - храбро садится он на детские ледянки и, резко подпрыгивая на ухабах и неровностях, бесстрашно мчится вниз, где упирается ногами в забор и падает на бок.

- Нет, пацаны, здесь кататься опасно, - сообщает он мальчишкам. - Поехали на зимние горки к «Чаше» или на Лебяжье!

Сын просит последовать их примеру. Идем к машине и обращаем внимание на то, как много в парке пожилых людей. По одному и парами, с друзьями и подругами, на лыжах и с палками для скандинавской ходьбы они гуляют по заснеженным аллеям. Вот кому в парке Химиков хорошо!

- Так вот же горка! - радостно кричит сын, увидев напротив парковки гору снега, собранного после снежной бури. - Ее можно залить и отлично покататься!

Дельное предложение, улыбаемся мы, и берем курс на Лебяжье.