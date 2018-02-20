В Тюмени, в Музейном комплексе им. Ивана Словцова, открылась выставка работ современных художников Татарстана.



Там представлено свыше 100 произведений 78 талантливых молодых авторов и признанных мастеров: Искандера Рафикова, Софьи Кузьминых, Владимира Попова, Валерия Скобеева, Сергея Скоморохова, Шамиля Шайдуллина...

В свою очередь тюменские художники подготовили ответную выставку для Татарстана. Целый месяц их работы можно видеть в Казани, в Галерее русского искусства. А потом с творчеством сибиряков, у многих из которых, кстати, татарские корни, познакомятся жители Елабуги и Набережных Челнов.

Выставка собрана с любовью. Здесь представлена живопись, графика, скульптура, а также произведения декоративно-прикладного искусства. Атмосферные пейзажи северной природы и северных городов, жанровые сценки, любопытная инкрустация из кусочков драпа, скульптурные композиции... Каждый зритель найдет в экспозиции то, что затронет его сердце.

Этот необычный обменный проект состоялся по инициативе Министерства культуры РТ при поддержке Департамента культуры Тюменской области, региональных отделений Союза художников России в Татарстане и Тюмени. И это только начало большого интересного сотрудничества.